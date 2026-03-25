住友不動産のホテルシリーズ『ヴィラージュ熱海』4月1日（水）11時 予約受付開始 ＜8月1日（土）宿泊開始分より＞

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：小森智之）は、静岡県熱海市中央町において開発中の『ヴィラージュ熱海』（以下「本施設」）を2026年8月1日（土）に開業することとし、予約受付を4月1日（水）午前11時より公式サイトにて開始いたします。

伊豆半島熱海市の名所の一つであるサンビーチまで、ホテルからは徒歩4分、JR熱海駅からも徒歩圏内という恵まれたロケーションに誕生する本施設は、全室バルコニー付きの全8タイプ82室で展開し、様々なニーズに幅広くお応えできるようお部屋をご用意しております。

販売価格は、主力客室タイプであるスーペリアツインの利用で5万円～（1泊2食付き1室あたり、消費税込、価格は日により異なります）を予定しています。熱海海上花火大会開催時（※）には、宿泊者限定のルーフトップテラスにて、熱海の空に高く打ちあがる花火をお楽しみいただけます。

その他、1階の中庭には天然温泉を使用した足湯と、ホテル最上階には天然温泉の露天風呂やサウナ、レストランを完備。レストランでは眺望を楽しみながら、熱海食材も使用したカジュアルフレンチブッフェをご堪能いただけます。

ヴィラージュ熱海 公式サイト https://www.hvf.jp/vl-atami/

※花火大会開催時期等の宿泊予約受付日は未定です。決まり次第CLUB VILLA FONTAINEのメールマガジンでお知らせいたします。

ホテルロビー 完成予想図

※画像はすべて完成予想図およびイメージです。

※掲載の完成予想図は計画段階の図面を基に描き起こしたものに家具等をCG合成したもので、実際とは多少異なります。

また、ホテル内の状況が分かりやすいよう、形状の細部及び設備機器等については省略しており、一部壁面を透過または着彩して描いています。

※客室の仕様は、施工上の都合・改良により一部変更になる場合があります。

※天然温泉：混合泉・加水・循環ろ過、泉質：ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉

※ 本リリースの内容は2026年3月25日時点のものであり、記載している内容は予告なく変更する場合があります。

■プレスリリース詳細(PDF)

https://prtimes.jp/a/?f=d69368-162-ea9479ee8ed56aede0050093fe790eb6.pdf