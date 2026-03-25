「抹茶は難しい」を、電動でシンプルに変える。自宅で叶う新しい一杯「抹茶ラテフローサー」新発売

HARIO株式会社

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xpVcr5vruz0 ]

HARIO株式会社（本社：東京都）は、抹茶をもっと気軽に楽しむための新製品「抹茶ラテフローサー」を発売いたします。

近年、抹茶はアメリカを中心に世界的な人気が拡大、日本国内でも抹茶を使ったドリンクやスイーツが数多く展開されています。一方で、「作法が難しそう」「道具を揃えるハードルが高い」といった理由から、日常的に楽しむにはハードルを感じている方も少なくありません。

本製品は、より自由に手軽に、日常の中で抹茶ドリンクを楽しんでほしいという想いから開発されました。

抹茶ラテフローサーは、抹茶を電動で点てることができるアイテムです。専門的な技術や知識がなくても、自宅で、簡単に本格的な抹茶ラテなどを愉しめるのが特長です。また、牛乳を温めて、ふわふわミルクを作ることもできます。

伝統的な抹茶の楽しみ方を大切にしながらも、より自由で現代的なスタイルへ。本製品は、抹茶を「特別なもの」から「日常の一杯」へと広げる新しい提案です。

本商品は、海外と、HARIO ECサイトにて販売いたします。

https://shop.hariocorp.co.jp/products/mlf-35

■Point

電動で抹茶を点てる

抹茶を電動で点てることができます。

■アレンジレシピ

■製品概要

抹茶アイスラテふわふわ抹茶ドリンク抹茶ラテフローサー

□製品名：「抹茶ラテフローサー」

□メーカー希望小売価格：\3,300(税込）

□サイズ:幅108×奥行81×高さ254ｍｍ

□実用容量:350mL

□材質:

本体/ 耐熱ガラス

フタ/ポリプロピレン

モーターハンドル/ABS樹脂

撹拌シャフト/ポリプロピレン

□原産国:

本体/日本

フタ・モーターハンドル・撹拌シャフト/中国

＊単3電池2本使用。電池は付属しておりません。