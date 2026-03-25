TikTok Shop Japan主催の招待制イベントにstudio15が登壇！「売れる動画を生み出す考え方」を紹介

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都世田谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、2026年3月18日に開催されたTikTok Shop Japan主催の招待制イベント「Creator & Seller Networking」に参加。studio15が登壇したことをお知らせいたします。

TikTok Shop主催イベント登壇の背景

「Creator & Seller Networking」における登壇の様子

本イベントでは、TikTok Shop活用における連携強化やノウハウの共有などを目的とし、TikTok Shopを積極的に活用している出店企業（セラー）や、その商品をショート動画やLIVE配信で紹介し売上に大きく貢献している投稿者（クリエイター）、そして成果を上げている支援会社5社が登壇しました。

studio15は、支援会社のなかでも特に「クリエイター育成・コンテンツ活用に強みをもつ企業」として招待を受け登壇しました。

TikTok Shop売上の約70%がコンテンツ起点

セミナーだけでなく、セラー展示ブースがありクリエイターとのコミュニケーションが活発化、撮影ブースなども設置

studio15は、TikTokが日本に上陸した2019年より、数少ないショートムービー特化型のマーケティング支援企業として事業を展開してまいりました。TikTok Shopにおいても日本ローンチ直後よりTikTok Shop Japan様と連携し、数多くのセラーやクリエイターを支援しています。

TikTok Shopに関連するコンテンツはアフィリエイトリンクを貼ることが可能となり、セラーの売上に直結するだけでなく、クリエイターにとっても新たなマネタイズチャネルとなります。そのため、双方の連携（商品設計と動画の構成）が成果を大きく左右します。

本講演では、TikTok Shop売上の約70%を生み出しているコンテンツ（ショート動画やLIVE配信）の中でも、大部分を占める「クリエイター発信」のものに重点を置き、「クリエイター育成と設計 / 実践メソッド」というテーマでノウハウを紹介しました。

引用元_TikTok Japan：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001278.000030435.html

講演内容

■studio15の強みを紹介studio15のTikTok Shopクリエイター向け取り組みの一部をご紹介

TikTok Shopの日本ローンチ以降、クリエイター向けのコンテンツノウハウに関する勉強会やセラーとのマッチングイベントを精力的に開催。熱意を持って取り組むクリエイターがスピード感を持って成果を出せるよう、サポート体制を構築しています。

動画の構成支援、クリエイターの特性に沿った商品提供などにより劇的に成果が向上

studio15は、売上トップのクリエイターと連携するだけでなく、マイクロクリエイターの育成も積極的に行っています。

TikTok Shop特化型クリエイターの「たいち / モテ男製造機」氏は、提携からわずか2ヶ月で売上が約5倍に増加。現在は安定して月商100万円以上を継続しており、TikTok Shopの収益を生活基盤にすることが可能となっています。

たいち / モテ男製造機：https://www.tiktok.com/@mnkt_tb.ut

■クリエイター向けノウハウだけだけでなく、セラーの商品設計にも言及クリエイターからの意見を取り入れた売りに繋がりやすい商品設計を例を交えながら紹介

メインコンテンツとして、特定のクリエイターの実績をベースに、売れる動画と売れない動画の構成の違いを解説。またセラー向けには、クリエイターが能動的に「紹介したい」「これは売れる」と感じるような商品設計や、広告（GMV Max）の活用、コミュニケーションの取り方を紹介しました。

本講演を通じて、クリエイターへは「現在よりも売れるためのコンテンツ制作のノウハウ」を提供し、セラーへは「売上を生み出すクリエイターが能動的に動いてくれるためのノウハウ」を提供しました。

■登壇者情報

studio15株式会社

メディア事業部 責任者

畠山 翔

日本の企業系アカウントで最もフォロワー数の多い300万フォロワーを獲得、TikTok Award 2022にもノミネートした実績をもち、2023年よりstudio15株式会社にジョイン。

クリエイター、ビジネス双方の視点を持ち合わせており、現在はTikTokShop領域でのクリエイター支援や企業支援を中心にセミナー、イベント登壇や専門学校での臨時講師なども行っている。

studio15は、今後もTikTok Shopを通してプラットフォーム、セラー、クリエイター、消費者、四方良しとなるための情報発信や啓蒙をしてまいります。

TikTok Shopのご相談はこちら :https://studio15.co.jp/contact

＜studio15事業概要＞

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計5億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」「Independent Software Vendor（ISV）」の4種に認定されています。

■取材実績一覧

・テレビ：NHK総合、TBSテレビ、日本テレビ、毎日放送、朝日放送テレビ

・新聞（全国紙）：日経新聞、毎日新聞、朝日新聞、読売新聞

・業界誌・業界メディア：文化通信、電氣新聞、DG LAB HAUS

・マーケティングメディア・ECメディア・専門誌：宣伝会議、販促会議、MarkeZine、TikTok for Business、ECのミカタ、日本ネット経済新聞、日経クロストレンド、日流ウェブ

・エンタメメディア・雑誌：週刊プレイボーイ、Popteen、モデルプレス、オリコンニュース、日刊SPA!、マイナビ学生の窓口、日経エンタテイメント！、渋谷トレンドリサーチ

その他、共同通信やYahoo!ニュースほかWEBメディアなど多数掲載！

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

■studio15会社概要

所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟 8階

会社URL：https://studio15.co.jp/

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/studio15

Instagram：https://www.instagram.com/studio15inc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@studio15.inc

X：https://twitter.com/studio15inc

podcast番組『SNSクリエイターズ』：https://podcastranking.jp/1737166286

ドラマみたいだTikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

ドラマみたいだYouTube：https://www.youtube.com/@doramamitaida