「信号の赤」を「採用の青信号」へ。全国屈指の渋滞県・神奈川で、配送トラックを『地域共生メディア』化する逆転の採用戦略が始動

株式会社ニッカネ【ニッカネが神奈川営業所で「動く求人票」プロジェクト本格始動】

業務用食品卸を展開する株式会社ニッカネ（本社：栃木県河内郡上三川町、代表取締役社長：金田陽介）は、物流業界が直面する人材確保難に対し、配送トラック自体を求人広告メディア化する新プロジェクト「動く求人票」を神奈川営業所で本格始動いたしました。

交通量の多さと渋滞が経営課題である神奈川県において、その特性を逆手に取り、信号待ちや渋滞時間を潜在ドライバーとの「継続的な出会い機会」へと転換するユニークな採用戦略です。求人媒体への依存を脱却し、既存の配送インフラをメディア化することで、持続可能な採用コスト構造の実現を目指します。

【背景：神奈川県の物流業界が直面する課題】

神奈川県の物流業界は深刻な経営環境に置かれています。2024年の法改正以降、常態化している物流危機。

時間外労働上限規制（年960時間）について、帝国データバンクの調査では県内企業の6割強が経営への悪影響を見込んでおり、全国トップクラスの慢性的交通渋滞がドライバーの長時間労働や離職リスクを増大させています。人材確保と待遇改善の実現には、「適正運賃の収受（運賃転嫁）」が急務となる中、採用戦略の革新を迫られている業界です。

【「動く求人票」で採用戦略を転換】

こうした環境下、同社は既存の配送ネットワークを採用メディア化するユニークな施策を展開いたします。自社トラックに求人ステッカーを掲出し、毎日の配送活動を通じて地域住民への継続的な企業認知を実現するものです

■ 本プロジェクトが提示する「次世代型採用」の独自性（通常の採用募集との違い）

今回の取り組みは、単なる欠員補充のための求人広告ではなく、以下の3点において、業界内で通常行われている採用活動とは一線を画す「社会的新規性」を持っています。

1. 外部媒体に依存しない「アセットメディア化」による自立型採用

従来の採用手法は、多額のコストを投じて求人サイトへ掲載し、求職者からの応募を待つのが一般的でした 。本プロジェクトでは、地域を網羅する自社トラックそのものを広告塔（メディア）へ転換。信号待ちや配送先で目にする地域住民へ日常的に接触し、能動的に「食を支える仕事」の価値を届けます。これは、外部媒体に依存しない持続可能な採用コスト構造への挑戦です。

2. 2026年の物流現場における「健康経営」の実装証明

「物流＝過酷」という固定観念を払拭するため、当社が認定を受ける「健康経営優良法人」としての実績を背景に、IT活用による業務効率化やワークライフバランスの整った職場環境を、トラックという現場の最前線から発信します。これは、業界全体のイメージを「持続可能な専門職」へとアップデートする試みです。

3. AI時代だからこそ輝く「エッセンシャルワーカー」の価値再定義

自動化・AI化が進む現代において、病院や福祉施設への食材配送は、単なるモノの移動ではなく「生きる希望」を運ぶ仕事です。顔の見える信頼関係や有事の判断など、AIには代替できない「人間の思いやり」こそが社会インフラの本質であると定義し、地域に眠る志の高い人材を掘り起こします。

■ 神奈川営業所における具体的な展開

「動く求人票」の掲出: トラックの背面・側面に、採用サイトへ即座にアクセスできるQRコード付きの特製ステッカーを掲出。 地域密着の採用広報: 配送エリアを熟知した住民に対し、「地元で働く、食のヒーロー」としてのキャリアを提案します。 未経験者への門戸開放: 普通免許（AT限定可）からスタートでき、準中型免許の取得支援制度も完備。首都圏月給30万円からの安定した待遇で、異業種からの転換を支援します。

【今後の展開】

本プロジェクトの成果測定と最適化を重ね、2025年中の関東地域への展開拡大を予定しています。業界全体の人材確保課題の解決に向け、本事例が持続可能な採用モデルとして波及することを目指します。

■ 代表取締役社長 金田 陽介 よりメッセージ

当社のトラックは毎日、東海・関東甲信から東北の地域を走っています。このトラックが走る姿を見て、一人でも多くの方に『食の仕事』の面白さと、当社の風通しの良さを知っていただきたい。ステッカーをきっかけとした地域の方々との新たな出会いを期待しています。

■ 株式会社ニッカネについて

1975年創業。1万アイテムを超える業務用食品を取り扱う専門商社。

福祉施設、病院、学校など社会インフラを支える施設への「安定的で安心な食の供給」を通じ、社会の基盤を支える重要な役割を担い続けています。人々の生命や健康に直結した事業であることから、その責任を重く受け止め、最高水準のサービスの実現に注力しています。大手食品メーカーとの信頼厚いパートナーシップと、東日本全域に16拠点展開する地域密着ネットワークにより、きめ細やかで迅速な配送体制を実現しています。売上378億円、従業員850名の当社は、「仲良く楽しく」というモットーのもと、社員が互いに協力しながら共に成長できる職場環境を整備しています。パートスタッフの積極採用やシステムの導入など、「健康経営」を軸にワークライフバランスを重視した働き方改革を推進しています。食の安全と信頼を通じて、東日本の食文化を支える「食のインフラ企業」として成長を続けています。

【トラック側面】【トラック後方部：QRコードから採用サイトへアクセス】

■株式会社ニッカネの求人情報

ルート配送ドライバー

【仕事内容】

高齢者施設や病院へ、毎日必要な食材をお届けするお仕事です。

ルート配送で担当のコース、お客様先が決まっています。

週に2回は納品に伺うので、栄養士さんや調理師さんと顔なじみに。

「毎日、誰かの食卓を支えている」そんなやりがいを感じられるお仕事です！

【必須条件】

普通自動車運転免許（AT限定可）

＊準中型免許取得貸与制度あり

【給与】

首都圏：月給30万円～、中部：月給27.6万円～、その他：月給25.2万円～

＊昇給1回（4月）、賞与2回（7月、12月）

【採用サイト】

https://www.nikkane.com/recruit/

【ルート配送ドライバー】【積み込みの様子】

会社概要

商号 ： 株式会社ニッカネ

代表者 ： 金田 陽介

所在地 ： 栃木県河内郡上三川町大字石田字砂田2069番地3

設立 ： 昭和50年（1975年）11月7日

事業内容： 業務用食品専門の総合卸売

資本金 ： 3000万円

URL ： https://www.nikkane.com/

【お問合せ先】

株式会社ニッカネ 採用広報部

TEL：0120-014-157（平日9時～17時）

＊HP内お問合せフォームからも可能です