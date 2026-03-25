港区観光協会 公式オンラインショップ 開設

一般社団法人港区観光協会

一般社団法人港区観光協会（所在地：東京都港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階 代表理事：渡邉 仁久）は、初の公式オンラインショップ『MINATO CITY SELECT』を2026年3月25日（水）正午にオープンします。このサイトでは、港区観光協会が制作したオリジナルグッズを販売し、今後会員企業と連携した商品等の販売を行ってまいります。

【サイトURL】 https://www.minato-city-select.tokyo/

背景・目的

港区観光協会は、港区の多彩な魅力をより多くの方に楽しんでいただくため、新たな発信のかたちとして「MINATO CITY SELECT」を開設します。本サイトでは、来訪者の皆さま、港区に関心のある方々が旅の前後でも港区を身近に感じられるだけでなく、区民の皆さまにとっても、日常の中では気づきにくい“港区の新たな一面を再発見し、地域への愛着をさらに深めていただく機会”を提供します。

「MINATO CITY SELECT」を通じて、港区の魅力をより多角的に届け、地域事業者とお客様をつなぐ新たなプラットフォームとしての役割を果たしてまいります。

サイトオープン詳細

MINATO CITY SELECTは、2026年3月25日（水）正午よりアクセス可能となります。

◆サイトオープン時の販売商品

・ジモトートバッグ 1,870円

・ジモトートステッカー 440円

・Tシャツ各種 3,400円

※すべて税込み表示。別途送料がかかります。

今後、順次商品を追加してまいります。

また、以下の商品につきましては、港区観光インフォメーションセンター（札の辻スクエア）においても販売いたします。

・ジモトートバッグ

・ジモトートステッカー

・Minato City ロゴTシャツ（白）※XLサイズはECサイトのみ販売

・Minato City ロゴTシャツ（黒）※XLサイズはECサイトのみ販売

団体概要

Minato City ロゴTシャツ（白）Minato City ロゴTシャツ（黒）MINATO CITY イラストTシャツ（カーキ）ジモトートバッグ

一般社団法人港区観光協会

代表理事：渡邉 仁久

本社住所：東京都港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階

URL：https://visit-minato-city.tokyo/ja-jp/

お問い合わせ先：03-6809-5514 / infominato1959@gmail.com

オンラインショップURL

https://www.minato-city-select.tokyo/