世界的ファッション誌『マリ・クレール』発。著名調香師が手掛けるフレグランスシリーズが新登場

株式会社オフィスウエノ株式会社オフィスウエノ（代表取締役：上野 レイモンド 圭）は、フランスのファッション誌『marie claire（マリ・クレール）』のライセンスのもと開発した新フレグランスシリーズ「マリ・クレール パリ グランメゾンパルファン」を発表いたしました。本商品は、3月23日よりドン・キホーテおよびPLAZAにて先行販売を開始し、4月6日より一般販売を予定しております。

■ 「マリ・クレール パリ グランメゾンパルファン」シリーズについて

世界的ファッション誌『マリ・クレール』から、新たなフレグランスライン

「マリ・クレール パリ グランメゾンパルファン」シリーズが誕生します。

本シリーズは、フランスの香り文化をより身近に楽しんでいただくことを目指して立ち上げられました。立ち上げに際し、フランスの著名調香師 カリーヌ・デュブルイユ・セレーニ氏が4種の香りを手掛け、日本人の嗜好に寄り添いながらも、フランスらしい上質さと奥行きを感じられる香りに仕上げています。

デザインは、マリ・クレールらしいフランスのエスプリを体現したビジュアルが特徴です。鮮やかな色彩とエレガントな雰囲気が、手に取るたびに気分を明るくしてくれます。バッグに入れても映える、存在感のあるデザインです。

ラインナップは、持ち運びに便利なミニサイズのオードパルファンと、全身にふんわりと香りをまとえるフレグランスミストの2タイプ。シーンや気分に合わせて使い分けできる、

日常を彩るフレグランスシリーズです。

■ 数々の流行を生み出した、調香師カリーヌ氏

●調香師カリーヌ氏について

南フランス・グラースに生まれ育ち、

調香学校を経て、フレグランス開発に携わり、

2012年に自身の会社である「Vox Profumi」を設立。

「ランバン」「グッチ」「ゲラン」 などの

世界的メゾンの香りを数多く手がけてきました。

2002年に創作したランバンの「エクラ・ドゥ・アルページュ」 やロクシタンのフレグランスは

アジア市場で大きな成功を収め、彼女の名を世界に広く知らしめた代表作として知られています。

グラースで過ごした幼少期の記憶、花々の息づかい、静かな時間に訪れるインスピレーション--

それらすべてが、彼女の創作の源となり、今回の4つの香りにも息づいています。

■ フレグランス

■ マリ・クレールについて

ROSEPEARPEONYFREESIA

『マリ・クレール』はフランスで生まれた

世界的ハイエンドファッション誌。その洗練された視点と美意識は誌面を超え、アパレル、ビューティー、雑貨、フレグランスなど多彩なライフスタイル領域へと広がっています。

フランスらしいエレガンスと現代的な感性を

融合させたプロダクトを、世界各国で発信し続けています。

■ ラインナップ

１.オードパルファン 8ｍL２.フレグランスミスト 90ｍL【商品概要】

１.マリ・クレール パリ グランメゾンパルファン オードパルファン 8ｍL 1,650円(税込)

２.マリ・クレール パリ グランメゾンパルファン フレグランスミスト 90ｍL 880円(税込)

発売日

先行発売 3月23日(月) 取扱店舗：ドン・キホーテ、PLAZA

一般発売 4月6日(月) 取扱店舗：全国のバラエティショップ、ドラッグストア、総合スーパーなど

※一部取り扱いのない店舗もございます

お客様からのお問い合わせ先

株式会社オフィスウエノ

TEL：03-6300-6240

11:00～18:00（土、日、祝日、指定休業日を除く）

メールアドレス：info@officeueno.jp

■ 株式会社オフィスウエノについて

”Opportunity Unlimited”＝“機会は無限に”

株式会社オフィスウエノ（OU）の由来は、”Opportunity Unlimited”です。無限にある機会＝需要を逃さず、時代のニーズに寄り添った商品開発を心がけています。

株式会社オフィスウエノは、

フレグランスを中心とした化粧品・日用品の商品企画、開発、販売を行っております。

主にライセンスブランド（SAMOURAI、samourai woman、marie claire PARISなど）

に特化したフレグランス商材を世に発信している会社です。

長年にわたり培ってきた企画力、製造ノウハウをもとに、

豊かなライフスタイルを提案してまいります。

各種リンク

・マリ・クレール フレグランス公式サイト： https://marieclaire.official.ec

・マリ・クレール フレグランス公式インスタグラム ：https://www.instagram.com/mc.fragrance/

・マリ・クレール ジャポン 公式サイト：https://marieclairejapon.com/

・マリ・クレール ジャポン 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/marieclairejapon/