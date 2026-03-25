【累計9,000名参加】リアル異変探しゲーム『嘘の本屋2026』2026年GWに開催。夜は『閉店後の嘘の本屋』で、無人の本屋がお化け屋敷に。
このたび、マニアな合同会社はリアル異変探しゲーム「嘘の本屋 2026」を、2026年4月29日（祝）～5月6日（祝）で開催いたします。
SNS上で話題となった「ガイドが嘘しか言わない『嘘のツアー』」を、浅草＆日本橋で定期運行するマニアな合同会社が企画・運営。累計9,000名を動員するリアル異変探しゲームの新作として、東京都神保町の実在する本屋 書泉グランデで「嘘の本屋 2026」を行います。
20時以降の閉店後は、夜の特別回「閉店後の嘘の本屋」を実施。
無人の本屋が、お化け屋敷になります。
館内を徘徊する『怪異』から隠れて、異変を見つけてください。
リアル異変探しゲームとは
あなたが迷い込んだのは、一見なんの変哲もない本屋。
だが、よく観察すると、いたるところで異変が起こっています。
「この本棚、なにかがおかしい……」
「あの店員、動きが妙だ……」
「こんなもの、本屋に置かれているはずがない……」
些細な違和感を見逃さず、すべての異変を見つけてください。
●イベント内容
・リアル異変探しゲーム。本屋内で起こる数十個の異変を見つけてください。
・会場は東京都神保町の本屋「書泉グランデ」です。
・夜の特別回「閉店後の嘘の本屋」では、怪異が徘徊します。サイレンの音が鳴ったら、見つからないよう隠れてください。
・イベント終了後、異変の一覧をwebサイトで確認できます。難易度に応じて、点数がついています。各自で答え合わせしてください。
・昼の「嘘の本屋 2026」にはホラー要素はありません。
●コラボ異変クリエイター
異変クリエイターが考案した異変も紛れこんでいます。
夜馬裕（やまゆう）
怪談師・作家。怪異と人怖のハイブリッド「厭怪談」の継承者。猫と酒場と映画が好き。怪談最恐戦2020優勝ほかタイトル多数。怪談からホラー作品、漫画の原作、シナリオや台本まで幅広く手掛けるホラーコンテンツクリエイター。
岸本誠（都市ボーイズ）
都市伝説系YouTuber。オカルトユニット都市ボーイズとして活動中の放送作家。主に都市伝説、オカルト、超常現象、超能力者などを取材して、YouTubeやイベントなどで発表している。好きなジャンルは能力者とヒトコワ
and more・・・
2026年3月23日（月）よりチケット発売中
開催日時：2026/4/29（祝）～5/6（祝）
下記時間帯で実施。
■「嘘の本屋 2026」各回定員50名
(1)13:10～14:20 (2)15:00～16:10 (3)16:50～18:00
■「閉店後の嘘の本屋」各回定員25名
(1)20:15～21:15 (2)20:30～21:30
▼お申し込みはこちら
・ESCAPE.ID予約ページ(https://escape.id/maniana-org/e-usonohonya2026/)
リアル異変探しゲーム「嘘の本屋」 「閉店後の嘘の本屋」概要
イベント名：リアル異変探しゲーム「嘘の本屋」「閉店後の嘘の本屋」
開催日時：2025/4/29（祝）～5/6（祝）
場所：東京都神保町の本屋「書泉グランデ」
※アクセス：都営三田線・都営新宿線・半蔵門線「神保町駅」より徒歩4分
※住所：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町１丁目３－２
参加費用：「嘘の本屋」3,800円（税込）、「閉店後の嘘の本屋」4,500円（税込）
参加特典：「閉店後の嘘の本屋」参加者には、書泉グランデ店員が仕事中に体験した怖い話を収録した小冊子「書泉怪談」プレゼント
主催等：【主催】マニアな合同会社、書泉グランデ【企画制作】マニアな合同会社
・note(https://note.com/manianananika/n/nd365412dae44)
・Xアカウント(https://x.com/manianatour)
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