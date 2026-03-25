京都市ベンチャー企業目利き委員会において、オーシャンアイズの事業プランがAランク認定となりました

株式会社オーシャンアイズ

株式会社オーシャンアイズの事業プラン「海洋環境シミュレーションおよび漁場予測技術の海外展開」が、京都市および公益財団法人京都高度技術研究所（ASTEM）が主催する京都市ベンチャー企業目利き委員会において「Aランク」に認定されました。

この度の認定は、京都発のベンチャー企業として、高度なAI・シミュレーション技術を使いやすいアプリ（OEView）としてサービス化し、インドネシアをはじめとする海外市場へ展開している点を評価いただいたものと認識しております。

オーシャンアイズが開発・提供する、海況予測アプリ「OEView」（オーイービュー）

●京都市ベンチャー企業目利き委員会

京都市ベンチャー企業目利き委員会は、次代の京都経済を担う企業の発掘・育成を目的として、起業家やベンチャー企業の事業プランについて、新規性・事業成立性・市場性などの観点から評価・認定する活動を行っています。

https://www.astem.or.jp/smes-venture-mekiki/

●京都市ベンチャー企業目利き委員会におけるＡランク企業の認定

Aランク評価は、事業成立の可能性が高いと認定された企業に与えられています。Aランクの認定を受けた事業プランは、専任コーディネーターによる事業展開サポート等の施策実施が行われます。

https://www.astem.or.jp/smes-venture-mekiki/wp-content/uploads/2026/03/press20260309.pdf

弊社は「漁業者が将来も安定して漁業を続けていける社会」「地球の豊かな海洋資源が持続する社会」の実現を目指しており、本認定を契機として関係者の皆様と連携しながら、京都経済の発展と新たな価値創出に貢献できるよう事業に取り組んでまいります。