「安全と効率、もう妥協しない。」テールアルメメーカー推奨の新型安全機材『STクランプ』新登場

株式会社ホーシン

建設現場向け機材の開発・販売・レンタルを行う株式会社ホーシン（本社：大阪府門真市、代表取締役：中尾拓司））は、テールアルメ工法の施工現場における安全性を飛躍的に向上させ、かつ作業効率を追求した新製品『STクランプ』のレンタルを開始いたしました。

開発の背景：現場作業員が抱える「開口部の恐怖」と「安全対策の限界」

垂直壁手すりクランプ「STクランプ」

テールアルメ工法の施工中、どうしても発生してしまう「開口部」。

現場作業員からは「開口部が怖くて作業に集中できない」という切実な声が上がっていました。従来の対策は、ロープピンにトラロープを張るだけの簡易的な注意喚起に留まるケースが多く、物理的な防護としては不十分な側面がありました。

開口部 イメージ

当社が実施した意識調査（2026年1月、n=300）においても、建設現場での事故原因として51.67%が「安全機材の不足や不備」を挙げており 、転職時に「絶対に耐えられないこと」として55.33%が「現場の危険性」を選択しています 。このような「現場の不安」を解消し、誰もが安心して働ける環境を構築するため、テールアルメメーカーの協力のもと『STクランプ』を開発いたしました。

製品特長：安全を「当たり前」にし、効率を「最大化」する

STクランプ

『STクランプ』は、従来の視覚的な注意喚起を超え、確実な安全を確保しつつ作業性を損なわない設計となっています。

1. 物理的防護による安心感：堅牢な設計により、開口部への転落リスクを物理的に低減。

2. リフト作業の負担軽減： 意識調査で51.67%が「重い物を持つことによる腰痛」を転職の障壁として挙げている中 、本製品は「リフトする際に非常に楽」と感じられる扱いやすさを実現。

3. スムーズな設置・撤去： 従来のロープ設営に比べ、設置が容易で工期短縮にも寄与します。

導入企業様の声：安全性と作業性の両立を実感

STクランプ 施工事例写真

先行導入した企業様からは、以下のような高い評価をいただいております。

「これまではロープピンとトラロープで対策していたが、安全性に不安があった。STクランプの導入で、より確実な安全対策が可能になったと感じている。」

「非常に使いやすく、リフト作業の際も負担が少なくて驚いた。現場で扱いやすい安全対策製品だ。」

株式会社ホーシンについて

「現場の声から、未来を創る」を掲げ、土木・下水・測量資材を中心に、現場の安全性と効率化を支える製品開発を行っています。建設DXの普及に貢献し、次世代の「働く現場」をサポートし続けます。

社名：株式会社ホーシン

所在地：大阪府門真市四宮3-10-34

代表者：中尾拓司

URL：https://hoshin.co.jp/

instagram：https://www.instagram.com/k.hoshin_hokun/

X：https://x.com/hokun_life

TikTok：https://www.tiktok.com/@hoshin_hokun