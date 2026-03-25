「SHIZUKA Vikings 厚木」、2026-27シーズンより新「Vリーグ」への参入が正式決定！最短でのSVGリーグ昇格を目指す

株式会社静科

株式会社SHIZUKA Vikings（シズカ バイキングス 代表取締役：高橋俊二）が運営する男子プロバレーボールチーム「 SHIZUKA Vikings 厚木（シズカ バイキングス アツギ）」は、2026年3月11日（水）に行われた日本バレーボール協会（JVA）の 理事会において、2026年度から新たに発足する「日本バレーボールリーグ（Vリーグ）」への 2026-27シーズンからの参入が正式に承認されました。

■ 新「Vリーグ」参入への想いと今後の展望

新「Vリーグ」は、社会人として仕事と競技を両立しながら高いレベルでバレーボールに取り組むことができる環境の整備と、地域に密着したリーグ運営を通じて、日本バレーボール界の最高峰 を目指す新リーグとして創設されます。SHIZUKA Vikings 厚木は、神奈川県厚木市から全国へ挑戦するクラブとして、今後もクラブの成長と地域に根差した運営を大切にしながら、将来的に更なるステージ（SVGリーグ）への挑戦を視野に入れて活動を続けてまいります。新たなリーグの舞台においても、バレーボールを通じて地域の皆様に夢と感動を届けられるクラブであり続けるよう、チーム一丸となって取り組んでまいります。

■ 株式会社SHIZUKA Vikings 代表取締役 高橋 俊二 コメント

この度、「SHIZUKA Vikings 厚木」は、2026-27シーズンより「日本バレーボールリーグ（Vリー グ）」へ正式に参入することが決定いたしました。

前身である株式会社静科 バレーボール部「SHIZUKA」から、新たに株式会社SHIZUKA Vikings を設立し、プロチームへと転向してまだ間もないチームになります。振り返ればこれまでの道のりは決して平坦なものではなく、こうしてVリーグ参入を果たせましたのも、厚木 市・伊勢原市の両市長をはじめとする行政の皆様、厚木商工会議所の皆様、スポンサー企業の皆様、関係団体の皆様、そして何よりどんな時も熱く背中を押し続けてくださったファンの皆様の多大なるお力添えがあってこそと、心より感謝申し上げます。

「SHIZUKA Vikings 厚木」は、厚木市初の男子プロバレーボールチームとして、競技力の向上はもちろんのこと、地域・社会貢献活動にも積極的に取り組んでまいります。これからも地域の皆様に愛され、応援していただけるチームを目指し、バレーボールの魅力やスポーツの持つ価値を広くお届けできるよう、日々精進を重ねていく所存です。 そして、チームとして次に目指すのは、上位リーグである「SVGリーグ」への最短での昇格です。今後とも「SHIZUKA Vikings 厚木」への変わらぬご支援、ご声援を賜りますよう、よろしくお願い 申し上げます。

■ SHIZUKA Vikings 厚木 監督 盛重 龍 コメント

このたび、SHIZUKA Vikings厚木は、日本バレーボール界の新リーグへ参入する運びとなりました。

日頃よりご支援をいただいている皆さまに、心より感謝申し上げます。

本リーグ参入を新たな挑戦と捉え、競技力の向上はもとより、地域に根差したクラブとしてバレーボールの価値向上に貢献してまいります。選手・スタッフ一同、一戦一戦に全力で挑み、応援してくださる皆様に感動をお届けできるように努めてまいります。今後とも温かいご支援・ご声援の程、よろしくお願い申し上げます。

■ 2026-27 日本バレーボールリーグ（Vリーグ）概要

● 主催： 日本バレーボール協会（JVA）

● リーグ名称： 日本バレーボールリーグ（通称：Vリーグ）

● 開催期間： 2026年11月～2027年3月（予定）

● 男子リーグ形式： 東西各8チームによる3回総当たり戦（その後、東西各2位までが準決 勝に進出し王者を決定）

【男子参加チーム（予定）】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81735/table/22_1_4ead521e1a68f56c412c7be9c17a8129.jpg?v=202603261251 ]

参考リンク（JVA公式ホームページ）：https://www.jva.or.jp/topics/20260311-2/

■ チーム・会社概要

● チーム名：SHIZUKA Vikings 厚木（シズカ バイキングス アツギ）

● 運営会社：株式会社SHIZUKA Vikings

● 代表者：代表取締役 高橋俊二

● 所在地：神奈川県厚木市492-1

● 公式HP：https://shizuka-vikings.club

● 公式SNS：Instagram @shizuka_vikings_atsugi

X（旧Twitter） @SHIZUKA_Vikings

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社SHIZUKA Vikings 広報担当：横山

Email：pr@shizuka-vikings.club