選ぶ楽しさ満載！春夏のデイリーコーデはこれで決まり！「ELFINDOLL CLASSIC 7分丈レギンス」

株式会社西松屋チェーン

株式会社西松屋チェーン（兵庫県姫路市、代表取締役社長：大村浩一）では、プライベートブランド「ELFINDOLL CLASSIC」の大人気定番アイテムである7分丈レギンスを、今期も新柄・新色を加え展開しております。

同シリーズのレギンスは2019年6月の発売開始以来、5分丈・10分丈のシリーズ商品とあわせて、累計2,500万枚販売の大ヒットとなり、多くのお客様にご愛用いただいております。

■7分丈レギンスの特長



1.豊富なデザインバリエーション

無地やチェック、ストライプなどのシンプルな定番柄から、フリル付きやかわいいモチーフの総柄まで、豊富なデザインをご用意。お子さまの好みに合わせて選ぶ楽しさ、毎日のコーディネートを決める楽しさを感じていただけるラインナップです。

【デザイン一例】 ※一部ベビーサイズのみの展開商品もございます。

左から順に、ワッフル、デニムニット、星柄、動物柄、車柄

左から順に、バックフリル、チェック柄、ストライプ柄、フルーツ柄、花柄

2.よく伸びる素材で動きやすさ・着替えやすさを実現

ストレッチ天竺やリブ、ワッフルなど、伸縮性に優れた素材を使用。お子さまが元気に動き回ってもストレスフリーで、お着替えもスムーズです。

3.園生活にうれしい「お名前タグ」付き

ウエストの内側に便利なお名前タグが付いており、園生活でも安心。保育士の方からも、お子さまの衣類管理や、着替えのサポートをするときに便利とのお声をいただいております。

4.外遊びなど日常使いしやすいひざ下丈

ひざがしっかり隠れ、日差しや外遊びでの擦りむきを防いでくれる、程よい丈感です。

5.お財布にうれしい価格

399円（税込438円）というお求めやすいお値段でご提供。成長の早いお子さまの日常着としてまとめ買いにも最適です。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174927/table/25_1_b48863d501e2a6626eeeb1c9cbfef7a4.jpg?v=202603261251 ]

ELFINDOLL CLASSICはシンプルで飽きのこないデザインと着心地や使いやすさにこだわった商品ラインナップを特長とする西松屋のプライベートブランドです。

今後も当社は、お子さまの日常に寄り添う商品の開発に注力してまいります。

【本商品に関する報道関係者のお問い合わせ先】

株式会社西松屋チェーン

販促・ブランド戦略本部

E-Mail：24028pr@nishimatsuya.jp