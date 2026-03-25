社員の健康度を可視化する「食のコンディションチェック」提供開始

株式会社Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、企業の健康経営支援の一環として、従業員の食習慣や生活習慣を可視化するアンケート「食のコンディションチェック」の提供を開始いたしました。

本サービスは、食生活を中心としたアンケートを通じて、従業員の潜在的な健康課題を抽出し、企業ごとに最適な健康施策の設計につなげることを目的としています。

■ 「食のコンディションチェック」とは

「食のコンディションチェック」は、従業員の食習慣・生活習慣・健康意識を多角的に把握するためのアンケートです。

一般的な健康診断では、

・朝食の有無

・夜遅い食事

・飲酒習慣

など、限られた項目の把握にとどまります。

一方、本サービスでは、 男女別、部署別、年代別に

・食事バランスや栄養摂取の傾向

・外食・中食の利用状況

・不調症状ランキング

・朝食欠食ランキング

・食事スコア

・睡眠不足率

・運動不足率

・女性のＰＭＳリスク

といった、より実態に近い生活の状況を把握することが可能です。

食に特化した設計により、健康診断だけでは見えない“日常の食習慣”を可視化します。

■ 分析レポートとして企業ごとに提供

アンケート結果は、単なる集計ではなく、管理栄養士による分析を行い、企業ごとにレポートとして提供します。

レポートでは、

・企業全体の食習慣の傾向

・課題となる生活習慣の抽出

・優先的に取り組むべきテーマ

などを整理し、現状を可視化します。

これにより、感覚ではなくデータに基づいた意思決定が可能となります。

■ 潜在的な課題を可視化し、施策につなげる

本サービスの目的は、単なるアンケート実施ではなく、

「従業員の食習慣・生活習慣の課題を抽出し、具体的な施策へつなげること」

にあります。

分析結果をもとに、

・どのような食習慣の課題があるのか

・どの層にどの施策が必要か

を明確にし、企業ごとに最適なセミナーやサービスをご提案します。

■ 年1回の実施で経年変化・効果検証が可能

「食のコンディションチェック」は、継続的な活用を前提とした設計です。

・年1回の実施による経年変化の把握

・セミナー前後での意識変化の可視化

・実際の食生活の変化の確認

が可能となり、健康施策の効果検証にも活用できます。

これにより、単発施策ではなく、継続的な改善サイクルの構築につながります。

■ 管理栄養士による専門的な分析が特徴

本サービスの特徴は、食に特化したアンケート設計と、管理栄養士による専門的な分析にあります。

一般的なアンケートや健康調査とは異なり、

・栄養バランスの視点での評価

・食習慣から見た健康リスクの抽出

・行動変容につながる具体的な改善提案

までを一貫して行います。

食と健康の専門家だからこそ可能な、実効性の高い分析・提案を行います。

■ 全国拠点・部署別の分析にも対応

本サービスは、本社単位だけでなく、全国に拠点を持つ企業にも対応可能です。

・拠点ごとの食習慣の違い

・部署別の傾向

・地域特性による課題

などを分析し、それぞれに最適化された施策設計を行います。

■ 健康経営の“起点”となるサービス

健康経営において、

・何から始めればよいか分からない

・施策が単発で終わってしまう

・効果検証ができていない

といった課題の多くは、「現状把握の不足」に起因しています。

食のコンディションチェックは、

・現状把握

・課題抽出

・施策設計

・効果検証

の起点となるサービスです。

■ Smile mealの健康経営支援

Smile mealでは、本サービスを起点に、

・健康測定会×栄養相談会

・食事・栄養セミナー

・実食型セミナー

・料理教室

・食環境整備

・eラーニングによる継続支援

など、企業ごとの課題に応じた施策を一気通貫で提供しています。

また、健診対象者だけでなく、若年層への個別栄養相談など、幅広い従業員へのアプローチも可能です。

■ 株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までを一貫してワンストップで提供しています。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施。従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策を実装しています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容

・健康経営支援（健康経営コンサルティング、食事セミナー、健康機器測定会、栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・イベント・メディア出演

・食に関するイベントのプロデュース

・コラム執筆

・栄養価計算、アドバイス

・キッチンスタジオレンタル

公式HP：https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）