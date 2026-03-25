株式会社テクノクラフト

株式会社テクノクラフト（本社：新潟県新潟市、代表取締役：栂坂昌業、以下「テクノクラフト」）とテクタイト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本能和、以下「テクタイト」）は、両社の強みを活かしたゴルフ事業領域の拡大および新たな価値創造を目指し、業務提携を開始することをお知らせします。

本提携により、テクノクラフトが持つゴルフ場向けソフトウェア開発およびクラウドソリューションのノウハウと、テクタイトが持つGPS距離計測器「Shot Navi」をはじめとするハードウェア開発・製造技術を融合させ、ゴルファーおよびゴルフ場に向けた革新的なサービスの提供を目指します。

■ 業務提携の背景と目的

テクノクラフトは、国内トップシェアのゴルフカートナビゲーションシステム「マーシャルAi」や、個人ゴルファー向けアプリ「AiCADDY」など、ソフトウェアとITソリューションを軸にゴルフ事業を展開しています。一方、テクタイトは、GPSゴルフナビ「Shot Navi」シリーズで高い認知度を誇り、精密機器のハードウェア開発・製造において豊富な実績を有しています。

本提携では、テクノクラフトの「BtoB（ゴルフ場向け）プラットフォーム・ソフト開発力」と、テクタイトの「BtoC（個人向け）ブランド力・ハード製造技術」を掛け合わせることで、従来の枠を超えたゴルフサービスの融合を実現し、市場に新たな価値を提供してまいります。

■ 主な提携内容

- ゴルフサービスの融合（「Shot Navi」×「マーシャルAi」）テクタイトのGPS端末「Shot Navi」とテクノクラフトのカートナビ「マーシャルAi」のシステム連携を進めます。これにより、個人用デバイスとカートナビゲーションがシームレスにつながる環境を構築し、プレー中の利便性向上や、データ活用による新たなゴルフ体験の提供を目指します。また、プレーの快適性だけでなく、安全性向上に寄与する機能の実装についても検討を進めてまいります。- 開発アライアンス両社の技術力を結集し、次世代のゴルフ・ウエルネス関連ハードウェアおよびソリューションの共同開発を行います。- 販売相互協力両社が保有する販売チャネル（ゴルフ場向け販路、量販店・Web等のコンシューマー向け販路）を相互に活用し、製品展開の最大化を図ります。また、双方の製品ラインナップを活かした共同プロモーションや、新たなマーケティング施策についても連携を深めてまいります。

■ 提携によるメリット

この連携により、ゴルファーへはより高度で利便性の高いプレー体験を、ゴルフ場へは業務効率化と顧客満足度向上に寄与するソリューションを提供することが可能になります。ハードウェアとソフトウェアの垣根を越えたサービス連携により、ゴルフ業界全体の活性化に貢献してまいります。

■ 今後の展開

両社は優先度の高いサービスから順次技術検証および事業化を進めてまいります。ハードウェアとソフトウェアがシームレスにつながる新しいゴルフ環境を構築し、全てのゴルファーに「楽しさ」と「便利さ」を提供し続けてまいります。

■ 株式会社テクノクラフトについて

- 会社名： 株式会社テクノクラフト- 所在地： 新潟県新潟市西蒲区越前浜6985-2- 代表取締役： 栂坂 昌業- 事業内容： ゴルフ場向けのゴルフカート運行管理システム「マーシャルナビ」、個人ゴルファー向けのゴルフスマートウォッチ「TECRA」、ゴルフGPSアプリ「AiCADDY」、「スイング分析」、幼稚園・保育園向けのクラウドサービス「コミュなび」、子どもや高齢者を安心に見守る「comipass」、健康見守りソリューション等を展開。- ウェブサイト： https://www.tecraft.co.jp/

■ テクタイト株式会社について

- 会社名： テクタイト株式会社- 所在地： 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル26階- 代表取締役： 松本 能和- 事業内容： 電子機器・電子部品の開発・製造・販売。GPSゴルフナビ「Shot Navi」シリーズの製造・販売、EMS（電子機器受託製造）事業などを展開。- ウェブサイト： https://www.techtuit.co.jp/