ニフコは2026年もプロ野球パシフィック・リーグを応援します

株式会社ニフコ

株式会社ニフコ（本社：神奈川県横須賀市、代表取締役社長：柴尾雅春、以下「ニフコ」）は、2025年7月より、パシフィック・リーグ（以下「パ・リーグ」）の6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）およびパシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新井仁）とリーグスポンサーシップ契約を締結しています。

2026年も引き続き、ニフコはパ・リーグを応援します。

ニフコは、「小さな気づきと技術をつなぎ、心地よい生活と持続可能な社会を創造する」をパーパスに掲げ、自動車業界をはじめとする多くのお客様に寄り添い、常識や限界を超える数々の製品を生み出し、モノづくりを支えてまいりました。そんなニフコはパ・リーグ6球団の躍進に心を動かされ、2025年夏にパ・リーグオフィシャルスポンサーとなりました。

昨シーズン、私たちが目にした、あの一打あの好プレー。 心をつなぎ技をつなぎ、小さな気づきで勝負を動かす選手たちを、私たちニフコは、同じスピリットを持つ仲間のように感じています。

2026年は3月27日より、パ・リーグ６球団の各球場でニフコCMが放映されます。また、ニフコ提供の予告先発発表も継続いたします。さらに、ニフコをもっと知っていただくために、パ・リーグ６球場にイベントブースも出展する予定です。どうぞお楽しみください。

2026年も、みなさんと感動を分かち合えることを、ともに挑戦できることを願っています。

【ニフコ イベントブース出展予定日】

■4/4（土）千葉ロッテマリーンズvs 福岡ソフトバンクホークス

場所：ZOZOマリンスタジアム

■4/11（土）埼玉西武ライオンズvs 千葉ロッテマリーンズ

場所：ベルーナドーム

■4/18（土）北海道日本ハムファイターズvs 埼玉西武ライオンズ

場所：エスコンフィールドHOKKAIDO

■4/25（土）オリックス・バファロ―ズvs 北海道日本ハムファイターズ

場所：京セラドーム大阪

■5/16（土）東北楽天ゴールデンイーグルスvs福岡ソフトバンクホークス

場所：楽天モバイル 最強パーク宮城

■5/30（土）福岡ソフトバンクホークスvs 広島東洋カープ

場所：みずほPayPayドーム福岡

※予定は変更となる可能性があります。最新情報は下記特設ページ等でご案内いたします。

■パ・リーグ6球団 協賛プロジェクト 特設ページ：https://www.nifco.com/pacificleague/(https://www.nifco.com/pacificleague/)

■パシフィックリーグマーケティング株式会社について＜ https://www.pacificleague.jp/ (https://www.pacificleague.jp/)＞

パシフィックリーグマーケティング（PLM）は、パ・リーグ6球団の共同出資会社として2007年に設立。「6球団でまとまったらよいこと」「1球団ではできないこと」を考え方の軸として、ビジョンに「プロ野球界、スポーツ界の発展を通して、日本の社会全体を明るく元気にしていくこと」、ミッションに「プロ野球の新しいファンを増やすこと」を掲げ、社会におけるスポーツの 新たな価値を提供できるよう、時代の環境変化に適応しながら、ビジョン・ミッションの実現のため事業を推進しています。

■株式会社ニフコについて＜ https://www.nifco.com/ ＞

ニフコは工業用プラスチックファスナーの製造・販売を目的に1967年に創業されました。現在の社名「NIFCO」は創業当時の「日本工業ファスナー株式会社」（Nippon Industrial Fastener Corporation）の頭文字からとったものです。

プラスチックファスナーをはじめとするニフコの製品は、錆びない・軽い・扱いやすいというプラスチックの特長を最大限に生かし、モノづくりの現場の作業負担を軽くするだけでなく、その製品の軽量化と、環境・安全・快適性能の向上にも貢献しています。今日では、自動車・住宅・家電・スポーツ・教育現場など、多様な分野において、世界中のお客様に採用いただいております。

■株式会社ニフコ 会社概要

会社名：株式会社ニフコ

本社所在地：〒239-8560 神奈川県横須賀市光の丘5-3

設立：1967年2月13日

事業内容：エンジニアリングプラスチック製品（工業用ファスナー、精密成形製品）他

URL：https://www.nifco.com/

＜ニフコの製品はこちら＞

NIFCO ONLINE SHOWROOM｜株式会社ニフコ (nifcoexhibition.com)(https://www.nifcoexhibition.com/)

＜お問い合わせ先＞

TEL: 03-5476-4850

株式会社ニフコ 総務部総務課 soumu@jp.nifco.com