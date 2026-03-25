アイアップから「ピアプロキャラクターズ」の新商品が登場。初音ミクらのクマの着ぐるみ姿が愛らしいシリーズラインナップ。2026年8月発売予定。

株式会社アイアップ

株式会社アイアップ（代表取締役社長：中田理生／所在地：東京都渋谷区）は、新たに初音ミクら「ピアプロキャラクターズ」をデザインした、「ねむりタイ」「ぬいコロン」「ぬいぬいバッグ」「ぷちべあマスコット」の４商品を発売いたします。

本商品はアイアップ公式オンラインストア(https://www.eyeup.co.jp/)で2026年6月ごろ予約開始を予定、2026年8月に全国の販売店様にて順次、販売を開始いたします。

■ねむりタイ（全３種）

※画像は開発中のイメージです。

アイアップが新たに開発した新感覚の雑貨アイテム「ねむりタイ」が、「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」の3種類で発売いたします！

「ねむりタイ」は、手首やカバンにつけられるベルト付きの枕マスコットで、小物・カイロなどを背面のポケット部分に入れることができます。仮眠したいときの枕として、カバンにつけるマスコットとして、ちょっとしたものを持ち運びたいときのポケットとしてなど、様々な用途でご使用いただけます。

商品名：ピアプロキャラクターズ ねむりタイ

種類（全３種）：初音ミク、鏡音リン、鏡音レン

価格：1,980円（税込）

発売予定：2026年8月

■ぬいコロン（全３種）

※画像は開発中のイメージです。

「ぬいコロン」に「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」が新登場！

「ぬいコロン」は、倒れてもコロンッと起き上がるぬいぐるみ起き上がりこぼし。ふわふわのさわりごこちと持ち運びのいい手のひらサイズでぬい活にもピッタリです。

商品名：ピアプロキャラクターズ ぬいコロン

種類（全３種）：初音ミク、鏡音リン、鏡音レン

価格：1,540円（税込）

発売予定：2026年8月

■ぬいぬいバッグ（全1種）

※画像は開発中のイメージです。

「ぬいぬいバッグ」に初音ミクが新登場！

クマの着ぐるみ姿がとってもキュート、一緒にお出かけできる存在感抜群の推し映えトートバッグです。マチ付きで大容量のトートバッグは、ライブやイベントで大活躍間違いなし♪

商品名：ピアプロキャラクターズ ぬいぬいバッグ

種類（全１種）：初音ミク

価格：5,500円（税込）

発売予定：2026年8月

■ぷちべあマスコット（全6種）

※画像は開発中のイメージです。

「ぷちべあシリーズ」にピアプロキャラクターズが仲間入り！

ふわふわの手触りと、キャラクターカラーを表現した足裏がポイント♪

ラインナップは「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」の６種。

商品名：ピアプロキャラクターズ ぷちべあマスコット

種類（全６種）：初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO

価格：各1,650円（税込）

発売予定：2026年8月

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※掲載画像はすべてイメージです。

■会社概要

株式会社アイアップ

代表者：代表取締役社長 中田理生

設立年：2007年4月

所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7

事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売

「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」

公式HP：https://www.eyeup.co.jp/

公式 X：https://x.com/eyeup_twgoods

公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.goods/

公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eyeup_paldepa