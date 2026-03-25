BTS Jiminさんのビジュアルが原宿エリアに降臨！韓国発ヘアケアブランド「LADOR(ラドール)」新商品ヘアオイル「エンジェルミュゲ」の世界観を原宿で展開。

株式会社トリクル

東京メトロ明治神宮前〈原宿〉駅構内 ※イメージ画像JR原宿駅竹下口改札内/表参道改札内 ※イメージ画像

韓国発のヘアケアブランド「LADOR（ラドール）」は、ブランドアンバサダーを務める Jiminさんのビジュアルを使用した交通広告を、2026年3月23日（月）～3月30日（月）の期間限定で原宿エリアにて展開いたします。

本施策では、LADORの人気商品「パフュームヘアオイル」シリーズから登場した新商品「エンジェルミュゲ」の世界観を表現。清楚でクリーンなスズランの香りをイメージし、ビジュアル全体には透明感のあるブルーを基調としたデザインを採用しています。ブランドアンバサダーであるJiminさんのビジュアルとともに、LADORが提案する洗練されたヘアケアの魅力を発信します。

期間中は、JR原宿駅とメトロ明治神宮前駅にて、駅構内の柱や階段などを活用した大規模広告を展開。原宿エリアを訪れる多くの人々に、ブランドの世界観を印象づけます。

また、原宿の @cosme TOKYO では、2026年3月25日(水)～30日(月)の期間にポップアップイベントを開催予定です。トレンドの発信地である原宿エリアにおいて、同時期に交通広告とポップアップを展開することで、ブランドの世界観をより多くの来訪者に体感いただく機会を創出します。

■OOH広告実施概要

外観ブースエントランス

・期間

2026年3月23日（月）～3月30日（月）

・展開エリア

原宿エリア

・広告展開

JR原宿駅竹下口改札内/表参道改札内

・柱および階段エリア

東京メトロ明治神宮前〈原宿〉駅構内

・駅コンコースに設置された柱面（サイネージ）

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■商品概要

商品名

パフュームヘアオイル（エンジェルミュゲ）

商品説明

スズランの香りがふんわり広がるヘアオイル。

上品でやさしい香りが、髪を包み込みます。

容量・価格

30ml ／ \2,200（税込）

80ml ／ \3,700（税込）

■ブランドモデル プロフィール

BTS Jimin

[BTSのオールラウンダー、美しい音色と パフォーマンスの実力を備えたJimin]

Jiminは2013年にデビューした7人組グループBTSのメンバーだ。 美しい声で、BTS の音楽に彩りを加える存在だ。 華麗なパフォーマンスの実力はJiminを説明する時に欠かせない要素である。「生まれながらのアイドル」と称されるほど、ステージの上でひときわ強い輝きを放つ。 現代舞踊を専攻した彼は、繊細なダンスと豊かな表現力でBTSのパフォーマンスを支えてきたメンバーのひとりである。 魅力的な音色と卓越したダンスの実力を兼ね備えたオールラウンダーとして広く知られている。

2023年にリリースした初の Solo Album ‘FACE’ のタイトル曲 「Like Crazy」(2023.03)が米ビルボードメインソングチャート「HOT100」で1位を獲得し、Jiminは同チャートで首位を記録した初の韓国ソロアーティストとなった。 2024年にリリースした2nd Solo Album ‘MUSE’（2024.07）を通じて、コンセプチュアルなアルバムの在り方を提示した。 また、「Lie」「Serendipity」「With You」（ドラマ『私たちのブルース』OST）といったソロ楽曲をはじめ、SOLと共に歌唱した「VIBE」など、多彩な音楽的試みをしている。

■LADORとは

LADOR（ラドール）は、2007年に韓国で誕生したブランドです。ブランド名は「Laboratory（研究所）」と「adorable（愛らしい）」を組み合わせたもので、“あらゆるニーズに応える製品を開発し、美しさを完成させる”という理念が込められています。「Completing your everyday life, Lador.（日常を完成させるラドール）」をスローガンに掲げ、成分の安全性や品質に徹底的にこだわった製品づくりを行っています。一つの製品を完成させるまでに1年以上の開発期間をかけるなど、専門家と研究員の連携により、多様な髪の悩みに応える高品質なヘアケアアイテムを展開しています。LADORは、韓国国内にとどまらず、現在では世界30か国以上で展開され、多くのユーザーに支持されています。特に「ヘアフィルアップ」や「パフュームヘアオイル」などの製品は、ダメージケアや香りの良さで高い評価を受けています。

【LADOR公式HP】https://lador.jp/

【楽天公式ストア】https://item.rakuten.co.jp/swag-official/c/0000000009/

【Amazon公式ストア】https://x.gd/0tb3S

【ZOZO公式ストア】https://zozo.jp/shop/lador/

【Qoo10公式ストア】https://www.qoo10.jp/shop/lador_jp

【LADOR公式Instagram】https://www.instagram.com/lador_jp

【LADOR公式X 】https://x.com/lador_jp

お問い合わせ

株式会社トリクル

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-21 Barbizon80 3F

LADOR お問い合わせ先：info@lador.jp