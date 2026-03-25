４月１日から「埼玉大学線のデジタル定期券」を「RYDE PASS」アプリで販売開始！

国際興業株式会社

国際興業(株)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：黒滝 寛）と西武バス(株)（本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：塚田 正敏）は、２０２６年４月１日（水）から、埼玉大学線においてＲＹＤＥ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:杉崎 正哉)が提供するデジタル乗車券アプリ 「ＲＹＤＥライド ＰＡＳＳパス」＊1に対応したデジタル定期券の販売を開始いたします。

[国際興業バス・西武バス共通定期券]（イメージ）

「ＲＹＤＥ ＰＡＳＳ」は、お手持ちのスマートフォンにアプリをダウンロードいただくことで、窓口へ行くことなく、いつでも・どこでも簡単にキャッシュレスで定期券の購入が可能なモビリティプラットフォームです。本アプリの導入により定期券販売所の混雑緩和など定期券ご利用者の利便性向上を図ってまいります。

＊1 RYDEが提供するスマートフォンアプリ

通勤・通学はもちろん、障がい者割引適用の各種定期券もラインナップしております。スマートフォンによる非接触かつスムーズな移動をぜひご体感ください。

「国際興業バス・西武バス共通定期」の販売について

「RYDE PASS」の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/145_1_474f0b6544e936d11917715a2085c2a8.jpg?v=202603261251 ][iOS] ダウンロードはこちら :https://apps.apple.com/jp/app/ryde-pass-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%91%E3%82%B9-%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88/id1527970346[Android] ダウンロードはこちら :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ryde_go.pass&hl=ja

■「RYDE PASS」とは

RYDE PASS は、事業の大小や対象地域を問わず、鉄道、バス、路面電車、旅客船などのさまざまな乗車券を、簡単かつ持続可能にデジタル化を実現するモビリティプラットフォームです。RYDE PASS を導入することで、既存の乗車券のデジタル化を実現します。また、システム開発が不要なため、企業様の負担が大きい初期開発費用や保守費用がかからず、あらゆる規模の企業様への導入が可能です。画像と文章があれば、誰でも簡単に、デジタルチケットの運用を始めることができます。

■RYDE株式会社について

「世のため、人の移動のため。」をビジョンに掲げ、デジタルの力を通じて、「まちの移動」を、もっとわかりやすく、簡単に、楽しくすることで、一人ひとりの毎日をより良く、まちの未来もより良くできると信じ、日々事業に取り組んでいます。 まちの公共交通のデジタル化を通じた社会のリデザインをミッションに、地域や資本の大小に関わらず、あらゆる地域公共交通のデジタルサービス化を実現し、次世代に向け地域公共交通が変わること、そして豊かで持続可能な社会の実現に向け努めてまいります。

会 社 名 ： RYDE株式会社

所 在 地 ： 東京都渋谷区代官山町20番23号 Forestgate Daikanyama MAIN棟3F

代表取締役 ： 杉崎正哉

設 立 ： 2019年9月

事 業 内 容 ： 二次交通に特化したモビリティプラットフォームRYDE PASSの企画・運営

RYDE PASS 公式HP :https://pass.ryde-go.com/