LuckyFes’26、フェスを共に盛り上げる公式アンバサダー50名を3月25日から募集開始！

株式会社LuckyFM茨城放送

株式会社LuckyFM茨城放送（本社所在地：茨城県水戸市）は、LuckyFes’26の公式アンバサダーを今年も募集します。公式アンバサダーの活動を通じて、フレンズ（参加者）との架け橋となっていただける方の応募、お待ちしています。

LuckyFes’26公式アンバサダー募集要項

公式アンバサダーの募集要項は以下の通りです。ご確認のうえ、ご応募ください。

▼ご応募いただきたい方

- LuckyFesや茨城県の活性化に思い入れのある方- LuckyFesのビジョンに賛同してくださる方- LuckyFesの魅力をSNSなどで盛り上げてくださる方

▼募集人員・活動期間

- 募集期間：2026年 3月25日(水)～4月8日(水)- 活動期間：2026年 4月～LuckyFes'26終了まで- 募集人員：50名

▼アンバサダーとしての活動イメージ

- オフィシャルSNSの情報拡散- LuckyFesの魅力を個人のSNSなどで発信（X、Instagram、TikTok、Youtube、note等いずれかのSNSを使ったLuckyFesの魅力発信を想定）- 様々な店舗にポスター、チラシ掲載のお願い 等

※活動ツールとして「アンバサダー名刺」のお渡しも予定

【昨年ご協力頂いて嬉しかった例】

- X、InstagramでのオフィシャルSNSの情報拡散（出演者情報、アクセス情報、オフィシャルグッズ情報等）- プレスリリースの拡散- アクセス情報など、LuckyFes情報をSNSで紹介- 飲食店等へのポスター、フライヤー設置依頼- SNS（YoutubeやTikTokなど）でLuckyFesを紹介

▼アンバサダーとしてご活動いただく際の注意点

- アンバサダーとして活動いただくSNSアカウントに必ず1もしくは2のご対応をお願いいたします。1.ユーザーネームに「@LuckyFesアンバサダー」と付けていただく2.プロフィールページにLuckyFesアンバサダーである旨を記載する※アンバサダーとして任命された方のお名前をLuckyFes公式HPに掲出します。事前に掲出可能なお名前を応募フォームよりご回答をお願いいたします。- 活動期間内は公式アンバサダーとしてSNS上で活動していただきますので、個人や特定の組織・会社を誹謗中傷するような内容の発信や、アンバサダーとしての品位が問われる内容の発信などはお控えください。- 上記関連の投稿が見られた場合、事務局から個別にご連絡をさせていただきます。- なお、改善が見られない場合、または悪質・重大と判断される行為があった場合には、アンバサダー資格を取り消し、活動を終了いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆応募フォーム◆

下記フォームに必要事項を記入ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWRRB7J2SrK6tnMGKektskJKJfeKGBtyjI7rBhQIUUhhQC1Q/viewform?usp=dialog

※応募者多数の場合、過去の活動履歴やフォーム内容を事務局で総合的に判断し選考をさせていただきますのでご期待に添えない可能性もあります、ご了承ください

第１弾出演アーティスト

■DAY1：8月8日（土）

相川七瀬 / 石崎ひゅーい / 打首獄門同好会 / AKB48 / 氣志團 / きゃりーぱみゅぱみゅ / Klang Ruler / ゴールデンボンバー / しなこ / SWEET STEADY / 超能力戦士ドリアン / Novelbright / FRUITS ZIPPER

■DAY2：8月9日（日）

青木陽菜 / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 高嶺のなでしこ / 冨岡 愛 / NiziU / ファントムシータ / BABYMETAL / ポルカドットスティングレイ / MyGO!!!!! / MORE STAR / Liella! / RAISE A SUILEN

■DAY3：8月10日（月）

Aile The Shota / アンジュルム / いぎなり東北産 / オーイシマサヨシ / 岸谷香 / CLAN QUEEN / Chevon / 私立恵比寿中学 / 鈴木愛理 / 超学生 / つばきファクトリー / TOOBOE / NELKE / NOMELON NOLEMON / FLOW / muque / Mega Shinnosuke / 『ユイカ』

■DAY4：8月11日（火・祝）

ALI / 大黒摩季 / GADORO / THE BACK HORN / 水曜日のカンパネラ / t-Ace / Dragon Ash / 乃紫 / Novel Core / ハラミちゃん / Broken my toybox / MAN WITH A MISSION / MONKEY MAJIK / yama / レトロリロン

チケット概要 ※中高生は半額、小学生以下は無料

3月31日（火）23:59まで、「ローソンチケット」で先行チケットの抽選販売を実施します。大人は1日券が14,000円（税込）、3日通し券が28,000円（税込）、4日通し券が38,000円（税込）となります。また、ファミリー層にも楽しんでもらいたいとの想いから中高生は半額に設定し、小学生以下は無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）としています。

1日券 大人：14,000円、中高生7,000円

３日通し券 (5周年特別価格) 大人：28,000円、中高生14,000円

４日通し券 (5周年特別価格) 大人：38,000円、中高生19,000円

*高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます

◇第一次先行（抽選） プレイガイド：ローソンチケット

2026年3月10日（火）12:00～3月31日（火）23:59

当選発表/入金開始：2026年４月4日(土)15:00～

LuckyFesチケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

ローソンチケットLuckyFes特設ページ：https://l-tike.com/luckyfes/

◇海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2026

*ふるさと納税での取り扱いは、４月以降開始の予定です。

駐車券およびテント券概要

【LuckyFes'26 「駐車券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場

券種／料金（税込）：

- 西駐車場／3,500円- 第1駐車場／ 3,000円- 第2駐車場／ 3,000円- 【障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用】 西駐車場／3,500円- 【オートバイ（二輪車）専用】 西駐車場／2,000円

【LuckyFes’26 「テント券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

テントエリア：ファミリーイーストテント／ファミリーウエストテント／フォレストテント／グリーンテント

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／3,000円- ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／1,500円- フォレストテントエリア（イースト）／3,000円- グリーンテントエリア（ウエスト）／1,500円

【LuckyFes’26 「駐車券＋テント券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／6,500円- ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／5,000円- フォレストテント（イースト）付駐車券【西駐車場】／6,500円- グリーンテント（ウエスト）付駐車券【西駐車場】／5,000円

■駐車券/テント券販売ページ： https://luckyfes.com/ticket/(https://luckyfes.com/ticket/)

LuckyFes’26 （https://luckyfes.com/(https://luckyfes.com/)）

LuckyFM茨城放送はBARKSと共催で「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）の日程でLuckyFes2026を開催します。

会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）

日程：2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2yJdQJ5ovvQ ]

■LuckyFM（https://lucky-ibaraki.com/(https://lucky-ibaraki.com/)）

LuckyFMはFM94.6MHz/88.1MHzで茨城県内をカバーする唯一の民間放送局です。 FMつくば局（88.1MHz）の開局とradikoの無料配信エリアが1都6県（関東全域）に拡大したことにより、首都圏でも聴けるラジオ局になりました。 「ダイバーシティ溢れる音楽」「ローカルメジャー」「ニッチトップ」「ニュース」「スポーツ」の5つのコンセプトを軸にオリジナル番組の制作に力を注いでいます。 また、 LuckyFesを中心とした大型イベントやコンサート事業も展開しています。

■BARKS（https://www.barks.jp/(https://www.barks.jp/)）

日本初の音楽サイトとして2000年4月にサービスを開始、歴史と膨大なデータを有する国内最大級の音楽専門メディアです。あらゆる音楽とアーティストの魅力をひとりでも多くのリスナーに伝えることを目的とし、その誠実な取材スタイルと品質の高い記事作りにより、国内外のアーティストから絶大な信頼を得ています。大型フェスの速報レポ、濃密なインタビュー、楽器関連情報など、BARKSならではの施策にも高い評価をいただいています。

【LuckyFes全般に関するお問い合わせ】

株式会社LuckyFM茨城放送 報道広報事業部 担当：橋田・安

Mail: pr@lucky-ibaraki.com