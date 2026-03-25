GANYMEDE主催『Overwatch Champions Clash』チケット販売スケジュール詳細を発表！3月25日(水)より先行抽選受付を開始

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区 代表：西原 大輔）は、2026年5月22日(金)～24日(日)にアリーナ立川立飛にて開催する『Overwatch Champions Clash hosted by GANYMEDE』のチケット販売詳細および各種スケジュールを発表いたします。 本公演のチケットは、3月25日(水)12:00よりチケットぴあにて先行抽選受付（国内・海外）を開始いたします。また、アリーナ前方エリアが確約される「アップグレードチケット」の抽選販売も実施いたします。

■ 『Overwatch Champions Clash（OWCC）』とは

『Overwatch Champions Clash』はGANYMEDE株式会社が主催する『オーバーウォッチ(R)』の大型オフラインイベントです。OWCS新シーズンの幕開けを告げる本大会では、国内外から招待されたトップチームがアリーナ立川立飛に集結。世界レベルの激しいチームファイトと、3日間にわたる熱狂のエンターテインメントをお届けします。

■ イベント概要

イベント名：Overwatch Champions Clash hosted by GANYMEDE

日程：

【DAY1】2026年5月22日（金）開場10:00 / 開演11:00 （終演 21:00予定）

【DAY2】2026年5月23日（土）開場11:00 / 開演12:00 （終演 21:00予定）

【DAY3】2026年5月24日（日）開場10:00 / 開演11:00 （終演 19:00予定）

会場：アリーナ立川立飛

主催：GANYMEDE株式会社

協力：Blizzard Entertainment

【国内向け】チケットぴあ先行抽選

通常の指定席チケットの先行抽選を実施いたします。以下国内向けチケットのご案内です。

受付期間： 2026年3月25日（水）12:00 ～ 3月29日（日）23:59まで

当落発表： 2026年4月2日（木）18:00以降

入金期間： 2026年4月2日（木）18:00 ～ 4月6日（月）23:59まで

枚数制限： お一人様 各公演4枚まで

価格：

【DAY1】指定席 \ 6,800（税込）

【DAY2】指定席 \ 6,800（税込）

【DAY3】指定席 \ 6,800（税込）

【3日間通し券】指定席 \ 18,000（税込）

※上記価格と手数料がかかります。手数料に関しましては、チケットサイトをご確認ください。

お申込み条件： チケットぴあの会員登録が必要です。

※国内向けは「電子チケット（スマートフォン限定）」となります。

お申込みURL（国内向け）： https://w.pia.jp/t/overwatch-ganymede/

【アップグレード】アップグレードチケット抽選（前方エリア確約）

「チケットぴあ先行抽選（国内）」に当選・購入されたお客様のみを対象に、アリーナ前方エリアが確約されるアップグレード抽選を実施いたします。

受付期間： 2026年4月13日（月）12:00 ～ 2026年4月20日（月）23:59まで

当落発表： 2026年4月24日（金）18:00以降

入金期間：2026年4月24日（金）18:00 ～ 2026年4月27日（月）23:59まで

対象者： 「チケットぴあ先行抽選（国内）」に当選・購入された方のみ

価格：

【DAY1】アップグレードチケット \2,000（税込）

【DAY2】アップグレードチケット \2,000（税込）

【DAY3】アップグレードチケット \2,000（税込）

【3日間通し券】アップグレードチケット \ 5,000（税込）

お申込みURL： https://pia.jp/v/occ26en-upg/

＜注意事項＞

※海外受付分はアップグレードの対象外となります。

※複数枚購入された場合、一部のみのアップグレードはできません（例：4枚購入時は4枚すべてが対象）。

※本抽選に落選した場合でも、すでにご購入済みの通常の指定席でご観覧いただけます。

【国内向け】一般先着販売

先行抽選後に残席がある場合、どなたでもお申込みいただける一般販売を実施いたします。

こちらは抽選ではなく先着順となります。

受付期間： 2026年5月1日（金）12:00 ～

価格：チケットぴあ先行抽選価格と同一

販売方式： 先着販売

※規定枚数に達し次第、販売終了となります。確実にチケットをお求めの方は「先行抽選」のご利用をおすすめいたします。

お申込みURL（国内向け）： https://w.pia.jp/t/overwatch-ganymede/

【海外向け】チケットぴあ先行抽選

通常の指定席チケットの先行抽選を実施いたします。以下海外向けチケットのご案内です。

受付期間：2026年3月25日（水）12:00～2026年3月29日（日）23:59まで

当落発表：2026年4月2日（木）18:00以降

枚数制限： お一人様 各公演4枚まで

価格：

【DAY1】指定席 \ 6,800（税込）

【DAY2】指定席 \ 6,800（税込）

【DAY3】指定席 \ 6,800（税込）

【3日間通し券】指定席 \ 18,000（税込）

※上記価格と手数料がかかります。手数料に関しましては、チケットサイトをご確認ください。

※海外向けチケットはすべて「紙チケット」での発券となります。あらかじめご注意ください。

お申込みURL（海外向け）： https://pia.jp/v/occ26en/

海外向けチケットQ&A： http://t.pia.jp/sp/inbound/faq.html(http://t.pia.jp/sp/inbound/faq.html)

【海外向け】一般先着販売

受付期間：2026年5月1日（金）12:00～

価格：チケットぴあ先行抽選価格と同一

販売方式： 先着販売

※先着販売のため、枚数に達し次第販売終了となります。

お申込みURL（海外向け）： https://w.pia.jp/a/overwatch26eng/

海外向けチケットQ&A： http://t.pia.jp/sp/inbound/faq.html(http://t.pia.jp/sp/inbound/faq.html)

※海外向けチケットはすべて「紙チケット」での発券となります。あらかじめご注意ください。

■ 本公演における観覧エリアの特徴・注意事項

コスプレでのご来場歓迎：本公演では、コスプレをした状態でのご観覧が可能です。会場内には専用の更衣スペースを完備しておりますので、ぜひご利用ください。なお、着替えスペースには限りがございますので、譲り合っての使用をお願い申し上げます。

写真撮影可能：本公演は写真撮影（静止画）が可能です。

※動画撮影、および一眼レフカメラ・望遠レンズの使用は禁止となります。

※入場時のご本人確認、危険物の持ち込み制限、車椅子席でのご鑑賞に関するご案内など、その他の詳細な注意事項につきましては、必ずチケットお申込みページにてご確認ください。

追加情報は以下のサイトより発信されます。

https://gnmd.com/news/event-info/1512/

■ お問い合わせ

公演に関するお問い合わせ：イーキューブ（ https://e-cube.tv/contact/event/ ）

チケットに関するお問い合わせ：チケットぴあ（ https://t.pia.jp/help/index.jsp ）

■「GANYMEDE株式会社」について

GANYMEDE株式会社は、eスポーツチーム「ZETA DIVISION」の運営をはじめとする様々なエンターテインメント事業を行っています。

マネジメント、コンテンツ制作、マーチャンダイズ、マーケティングなど多様な取り組みを通じて、ゲームを愛する全ての人々の日常「ゲーミングライフスタイル」をもっと豊かにするために活動しています。

Web：https://gnmd.co.jp/

X：https://x.com/GANYMEDE_Inc