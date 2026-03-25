BOCCIA TITANIUMから、大人のための “フルチタン” デジタルウォッチがリリース

マーサインターナショナル株式会社

マーサインターナショナル株式会社(所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 TQ茅場町 4F、代表取締役：吉野 浩史)は、ドイツのウォッチブランド「BOCCIA TITANIUM(ボッチア チタニウム）の新作、「フルチタンデジタルウォッチ」を2026年3月25日(水)に発売いたします。

URL：https://bocciatitanium.jp/collection/digital(https://bocciatitanium.jp/collection/digital.html)

3738-05

この時計は、フルメタルのデジタルウォッチを同じ金属でも圧倒的に軽くアレルギーにも強い「ピュアチタニウム」で作る、というチタン素材のパイオニアBOCCIAならではの発想から誕生したプロダクトです。

ケースからブレスレットまで、すべての金属パーツに軽量かつ強靭なチタニウムを採用。重厚なメタルの質感からは想像もつかない、わずか74gという驚きの軽さと着け心地を実現しました。

コンビネーション仕上げのケース＆ブレスレットバックルや裏蓋にもチタニウムを採用バックライト付き

バックライト、アラーム、ストップウォッチ、ワールドタイムなど、デジタルウォッチならではの多彩な機能と、細部へのこだわりを感じさせるコンビネーション仕上げのケースとブレスレット。

機能性とデザイン性を両立した、懐かしくも新しい、素材にこだわる“大人のため”のデジタルウォッチです。

製品仕様

Ref.3738-05

価格：24,200円（税込）

ムーブメント：クオーツ

ケース：チタニウム

ケースサイズ：幅37mm 厚さ9mm

重さ：74g

ブレスレット：チタニウム

防水：5気圧

機能：ストップウォッチ、タイマー、アラーム、ワールドタイム、バックライト

Ref.3738-06

価格：24,200円（税込）

ムーブメント：クオーツ

ケース：チタニウム

ケースサイズ：幅37mm 厚さ9mm

重さ：74g

ブレスレット：チタニウム

防水：5気圧

機能：ストップウォッチ、タイマー、アラーム、ワールドタイム、バックライト

Ref.3738-07

価格：25,300円（税込）

ムーブメント：クオーツ

ケース：チタニウム

ケースサイズ：幅37mm 厚さ9mm

重さ：74g

ブレスレット：チタニウム

防水：5気圧

機能：ストップウォッチ、タイマー、アラーム、ワールドタイム、バックライト

詳細を見る :https://bocciatitanium.jp/collection/digital.html

日本総輸入代理店

マーサインターナショナル株式会社

〒103-0014

東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 TQ茅場町 4F

TEL.03-3527-3920

URL:https://www.marsainc.co.jp