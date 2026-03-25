野菜不足を感じる毎日に手軽な一杯食物繊維たっぷりの「ベジベース ファイバー」が発売

株式会社Dstyleホールディングス

プロポーションづくりの総合コンサルティング企業・株式会社ダイアナ（東京都渋谷区、代表取締役CEO：徳田充孝、代表取締役COO:塩沢義博）は、これまで多くのお客様にご愛顧いただいてきた「バオグリーン ファイバー」をリニューアルし、新商品 「ベジベース ファイバー」 として2026年3月27日（金）より発売いたします。

本製品は、毎日の食生活に不足しがちな食物繊維を手軽に補える栄養補助食品として展開してきた商品を、素材・栄養・おいしさのすべてにおいてアップデートしたものです。

国産野菜・国産果物を使用し、素材数を増やすことで、より安心感と自然なおいしさを追求しました。

■ 毎日の食生活をサポート

忙しい現代人の食生活では、野菜不足や食物繊維不足が課題となっています。

「ベジベース ファイバー」は、1本で豊富な食物繊維と野菜・果物の栄養を補える設計で、健康的なライフスタイルをサポートします。

■リニューアルポイント

1.国産素材へのこだわり

使用する野菜・果物を見直し、国産野菜・国産果物を使用。

素材本来の味わいを活かし、安心して続けられる品質を目指しました。

2.素材数アップ(36種類→41種類)

栄養バランスをさらに追求し、配合素材を36種類から41種類へ拡充。

多彩な野菜・果物の栄養を一度に摂取できる設計に進化しました。

3. 香料・甘味料不使用

素材の自然なおいしさを大切にし、香料・甘味料を使用せず仕上げました。

4.食物繊維量アップ

1本あたりの食物繊維量がさらに充実。

・(従来品)バオグリーン ファイバー 食物繊維量：5.7g

・(新商品)ベジベース ファイバー 食物繊維量：6.9g

■商品概要

商品名：ベジベース ファイバー

(プレーン・グレープフルーツ)

価格：\10,800(税込)

内容量：9.5g×30袋/日本製

販売場所:ダイアナ オンラインショップ・サロン

■株式会社ダイアナについて

「女性美の原点はプロポーションの美しさにある」という理念のもと、プロポーションづくりの総合コンサルティング企業として全国に約600サロンを展開し、97万人以上※にコンサルティングを実施。健やかなプロポーションづくりによる美の満足を多くの女性に提供する女性美のトータルソリューションカンパニー。(※202５年12月末現在)

・会社名：株式会社ダイアナ

・Dstyle group.代表 グループCEO株式会社ダイアナ

代表取締役CEO：徳田充孝

代表取締役COO:塩沢義博

・本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23

・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/

・株式会社D-LOGI LINKS