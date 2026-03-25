[イベントレポート]愛知・岐阜・三重60の酒蔵が集結！「シン・SAKE SQUARE 2026」が名古屋・矢場公園で初開催、大盛況のうちに閉幕

株式会社ZIP-FM

愛知県酒造組合、岐阜県酒造組合連合会、三重県酒造組合、ZIP-FMが主催する日本酒イベント「シン・SAKE SQUARE 2026 ～シン・サケスクエア 2026～」を、2026年3月20日（金）から22日（日）までの3日間、名古屋市中区の矢場公園特設会場にて開催しました。

本イベントは、東海3県の地酒を、地産地消の新米で造られた「しぼりたて」や「初しぼり」の「シン・酒（新酒）」として味わっていただく、3月開催の初イベントです。

■東海3県から60蔵が出店、178銘柄（うち新酒90銘柄以上）を堪能

愛知から21蔵、岐阜から23蔵、三重から16蔵、計60の酒蔵が3日間で日替わり出店し、合計178銘柄（うち新酒90銘柄以上）が出品。来場者は、イベント公式アプリ「酒フェスガイド」やメニューを見ながら各ブースを巡り、春ならではのフレッシュな新酒の飲み比べを楽しみました。

フードブースでは、「飯田商店」のアワビや穴子、「貝新物産」の桑名名物焼き蛤、「eight foods」の串焼き、「諭吉のから揚げ」、「ナカタノサカナ」の海鮮焼きそばなど、日本酒とのペアリングにぴったりなおつまみが提供されました。

■MCが会場を盛り上げる

3日間の会期中、ZIP-FMナビゲーターであり「2025 Mrs SAKE」を務める加藤玲那がMCとして会場を盛り上げました。本イベントではDJブースからの音楽に留まらず、酒蔵インタビューステージを実施し、提供されている「シン・酒（新酒）」の特徴や、酒造りへの熱いこだわりといった生の声を引き出しました。来場者は次の一杯を選ぶ参考にしたり、直接コミュニケーションを楽しんだりと、造り手と来場者の距離がぐっと縮まる日本酒イベントならではの一体感を生み出しました。

■新たな試み：公式アプリを活用した冒険企画「サケクエ」

今回初の試みとして、イベント公式アプリ「酒フェスガイド」を活用したスタンプラリー型のゲームフィケーション「サケクエ」を実施しました。 「愛知,岐阜,三重の新酒を4銘柄試飲する」「フードブースで一定のコインを使用する」「イベントのSNSをフォローする」などのクエストを達成すると、アプリ内で報酬として「コイン」が獲得でき、そのコインでさらに試飲やフードを楽しめるという仕組みです。ゲーム感覚で楽しみながら会場内を回遊し、新しい銘柄との出会いにつながる新しい日本酒イベントの楽しみ方を提供しました。

出店酒蔵

【愛知県】（21蔵）

～1,000年前から酒造が盛んで、現在約40の蔵が全国7位の生産量を誇る～

青木酒造（米宗）愛西市 / 神杉酒造（人生劇場）安城市 / 神の井酒造（神の井）名古屋市 / 清洲桜醸造（清洲城信長 鬼ころし）清須市 / 金虎酒造（虎変・金虎）名古屋市 / 勲碧酒造（勲碧）江南市 / 杉浦味淋（愛櫻）碧南市 / 関谷醸造（蓬莱泉）設楽町 / 鶴見酒造（我山）津島市 / 東春酒造（東龍）名古屋市 / 内藤醸造（木曽三川）稲沢市 / 永井酒造場（磤勢）碧南市 / 中埜酒造（國盛）半田市 / 原田酒造（生道井）東浦町 / 福井酒造（四海王 純米吟醸 真）豊橋市 / 水谷酒造（千瓢）愛西市 / 盛田（ねのひ）常滑市 / 盛田金しゃち酒造（金鯱）半田市 / 山崎（尊皇）西尾市 / 山田酒造（醉泉・最愛）蟹江町 / 山盛酒造（鷹の夢）名古屋市

【岐阜県】（23蔵）

～北アルプスや伊吹山・恵那山の雪解け水が育む清流の伏流水がおいしいお酒を醸造～

足立酒造場（金華山）岐阜市 / 岩村醸造（女城主）恵那市 / 大塚酒造（竹雀）大垣市 / 奥飛騨酒造（初緑）下呂市 / 玉泉堂酒造（醴泉・美濃菊）養老町 / 蔵元やまだ（玉柏）八百津町 / 小坂酒造場（百春）美濃市 / 小町酒造（長良川）各務原市 / 武内酒造（一滴千山・御幸鶴）大垣市 / 千古乃岩酒造（千古乃岩）土岐市 / 天領酒造（天領 日野屋）下呂市 / 中島醸造（小左衛門）瑞浪市 / はざま酒造（恵那山）中津川市 / 花盛酒造（はなざかり）八百津町 / 林酒造（美濃天狗）可児市 / 舩坂酒造店（四ッ星・深山菊）高山市 / 平和錦酒造（金泉）川辺町 / 三千盛（三千盛）多治見市 / 御代桜醸造（津島屋）美濃加茂市 / 三輪酒造（白川郷）大垣市 / 山内酒造（ふかもり）中津川市 / 若葉（若葉・大いばり）瑞浪市 / 渡辺酒造醸（白雪姫）大垣市

【三重県】（16蔵）

～約2,000年前より「御食国」と呼ばれ、豊かな食文化が育んだ香り高く味わい深い日本酒～

石川酒造（ふきい・やまいし）四日市市 / 伊勢萬（おかげさま）伊勢市 / 伊藤酒造（鈿女（うづめ））四日市市 / 井村屋 福和蔵（福和蔵）多気郡多気町 / 大田酒造（半蔵）伊賀市 / 神楽酒造（神楽）四日市市 / 河武醸造（鉾杉・SHIKI式）多気郡多気町 / 後藤酒造場（青雲）桑名市 / 清水清三郎商店（作）鈴鹿市 / 瀧自慢酒造（瀧自慢）名張市 / 早川酒造部（天一・天慶）三重郡川越町 / 細川酒造（上げ馬）桑名市 / 丸彦酒造（三重の寒梅）四日市市 / 宮崎本店（清酒宮の雪・キンミヤ焼酎）四日市市 / 森喜酒造（るみ子の酒）伊賀市 / 若戎酒造（義左衛門）伊賀市

開催概要

【イベント名】シン・SAKE SQUARE 2026 ～シン・サケスクエア 2026～

【開催日時】2026年3月20日（金・祝）～22日（日）

11:00～19:00※最終日は18:00まで（ラストオーダーは終了30分前）

【会場】矢場公園（名古屋市中区）

【主催】愛知県酒造組合 ／ 岐阜県酒造組合連合会 ／ 三重県酒造組合 ／ ZIP-FM

【後援】名古屋市

【協力】名城大学日本酒研究会

【オフィシャルサイト】https://zip-fm.co.jp/shinsake26/

X：@zip_sake(https://x.com/zip_sake)

Instagram：@sake_fes(https://www.instagram.com/sake_fes/)

Podcast：ZIP SAKE部 -聴いてたしなむ お酒のはなし-(https://zip-fm.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/a73965c5-b1f1-47e4-9d4b-806e3814c239/)