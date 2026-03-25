全119振りの刀剣男士から選んで“わたしだけの部隊”のグッズが作れる！オリラボより、オリジナルカスタマイズグッズ作成サービス 「刀剣乱舞ONLINE カスタムラボ」スタート

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オリジナルラボ株式会社


オリジナルラボ株式会社（本社：東京都渋谷区）が展開する「オリラボ」は、大人気の刀剣育成シミュレーションゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とコラボしたカスタマイズグッズ作成サービス「刀剣乱舞ONLINE カスタムラボ」を、特設サイトにてサービスを開始いたしました。
本サービスでは、刀剣男士の中から6振りを選び、組み合わせや配置を選択することで、自分好みにカスタマイズしたTシャツやトートバッグをご購入いただけます。



■「刀剣乱舞ONLINE カスタムラボ」とは


「刀剣乱舞ONLINE カスタムラボ」は、デザインフレームと刀剣男士を選ぶことで、“わたしだけの部隊”を形にできるオリジナルグッズ作成サービスです。


2025年7月までに実装された全119振りの刀剣男士の中から6振りを選び、選択によって自分好みにカスタマイズしたTシャツやトートバッグをご購入いただけます。


完成したデザインは、そのままSNSでシェアすることも可能です。



サービスサイト：https://custom-toukenranbu.jp/



■作成できるグッズ


・カスタマイズTシャツ


・カスタマイズトートバッグ



いずれもオンデマンド生産方式を採用しており、ご注文ごとに1点ずつ製造・お届けします。


在庫を持たない仕組みにより、多様なデザインバリエーションを実現しています。



※商品仕様、価格、サイズ・カラー展開などの詳細は特設サイトをご確認ください。


■本サービスの仕組みについて


本サービスは、版権元様の監修ルールに基づき、あらかじめ定められた選択肢のみを用いた「選択式パターン」によるカスタマイズ設計を採用しています。


ユーザーは、監修済みの要素を選んで組み合わせることで、作品の世界観を損なうことなく“自分好みにカスタマイズしたアイテム”を作成・購入することが可能です。


また、オンデマンド印刷・受注生産形式を採用することで、在庫を持たずに展開できる仕組みとなっています。



■サービス概要


サービス名：刀剣乱舞ONLINE カスタムラボ


取扱商品：Tシャツ、トートバッグ


カスタマイズ内容：


・刀剣男士を選ぶ（6振り）


・デザインフレームを選ぶ


・印刷面を選ぶ（Tシャツ）


対応環境：PC／スマートフォン（ブラウザ）



▼ サービスサイト


https://custom-toukenranbu.jp/



■会社概要


会社名：オリジナルラボ株式会社


本社所在地：東京都渋谷区


事業内容：オンデマンド印刷およびカスタマイズグッズ制作システムの企画・開発・運営



■本件に関するお問い合わせ


オリジナルラボ株式会社


お問い合わせフォーム：https://original-lab.jp/contact/



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