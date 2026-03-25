TVアニメ『進撃の巨人』より、【海を見に行こう】をテーマにした新規描き下ろし&冬野カモメ氏 描き起こしイラストのオリジナルグッズが「Aniqueショップ」にて販売決定！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、同社が運営するサービス「Aniqueショップ」にて、TVアニメ『進撃の巨人』新規オリジナルグッズを予約販売いたします。

TVアニメ『進撃の巨人』より、【海を見に行こう】をテーマにした新規描き下ろしイラスト使用のオリジナルグッズが登場！



作中で海を訪れたシーンにフォーカスを当てた新規描き下ろしイラストです。

スタジオ描き下ろしの等身イラストに加え、イラストレーター：冬野カモメ氏 描き起こしのイラストもご用意しました。

海風を感じる爽やかなアイテムと、コラボイラストによる遊び心あふれるアイテムをぜひ合わせてお楽しみください。

概要‬

‭予約受付期間：2026/4/1(水) 12:00 ～ 2026/5/10(日)23:59‬‬

‭予約サイト‬‭ ：https://shop.anique.jp/

商品ラインナップ ‬

『進撃の巨人』トレーディングジュエル缶バッジ（全8種）

1パック 550 円（税込） / 1BOX（8個入り） 4,400 円（税込）

全8種：

エレン / ミカサ / アルミン / リヴァイ

デザインの一部が水しぶきのように浮き出る特殊加工を盛り込んだ、遊び心のある缶バッジです。

表面はつや消し素材を使用しており、マットな質感が特殊加工のきらめきを引き立てます。

きらびやかな特殊加工と色彩のコントラストが美しく、まるで宝石のように高級感溢れる仕上がりです。

『進撃の巨人』描き起こしイラスト Art by 冬野カモメ トレーディング缶バッジ（全6種）

1パック 440 円（税込） / 1BOX（6個入り） 2,640 円（税込）

全6種：

エレン / ミカサ / アルミン / リヴァイ / エレン&リヴァイ / ミカサ&アルミン

イラストレーター：冬野カモメ氏 描き起こしのイラストを使用した缶バッジです。

バッグや帽子につけたり、お部屋に飾ったり、自由にお楽しみください。

『進撃の巨人』トレーディングアクリルキーホルダー（全8種）

1パック 660 円（税込） / 1BOX（8個入り） 5,280 円（税込）

全8種：

エレン / ミカサ / アルミン / リヴァイ

新規描き下ろしイラストと、イラストレーター：冬野カモメ氏 描き起こしのイラストを使用した、アクリルキーホルダーです。

スタジオ描き下ろしイラストはオーロラ加工が施され、コラボイラストはデザインの一部が透けるこだわり仕様です。付属のワイヤーリングを通してお楽しみください。

『進撃の巨人』描き起こしイラスト Art by 冬野カモメ トレーディングアクリルスタンド（全4種）

1パック 990 円（税込） / 1BOX（4個入り） 3960 円（税込）

全4種：

エレン / ミカサ / アルミン / リヴァイ

イラストレーター：冬野カモメ氏 描き起こしのイラストを使用した、手のひらサイズのアクリルスタンドです。

デザインの一部が透ける仕様のため、色んな風景にかざして写真撮影をお楽しみいただけます。

『進撃の巨人』 アクリルスタンド（全4種）

各1,650 円（税込）

全4種：

エレン / ミカサ / アルミン / リヴァイ

新規描き下ろしイラストを使用した、飾りやすいアクリルスタンドです。

台座は海をイメージしたデザインで、横につなげることが可能です。

お部屋に飾ることはもちろん、持ち運びしやすく、一緒にお出かけもしやすいサイズ感です。

『進撃の巨人』 箔押しクリアカードセット（全2種）

各1,100 円（税込）

全2種：

エレン&リヴァイ / ミカサ&アルミン

新規描き下ろしイラストを使用し、箔押し加工を施したクリアカード2枚セットです。

一部デザインをオーロラ箔押し加工で華やかに仕上げました。

背景の一部は透ける仕様のため、

ぜひ風景などにかざして一緒に写真撮影をお楽しみください。

『進撃の巨人』描き下ろしイラスト ポストカード2枚セット（全4種）

各440 円（税込）

全4種：

エレン / ミカサ / アルミン / リヴァイ

海をイメージしたデザインのポストカードセットです。

新規描き下ろしイラストと、イラストレーター：冬野カモメ氏 描き起こしのコラボイラストを同時に楽しめる2枚セットです。

お好きな組み合わせで並べて飾ったり、幅広くお楽しみいただけます。

『進撃の巨人』描き起こしイラスト Art by 冬野カモメ ダイカットクリアステッカー（全4種）

各440 円（税込）

全4種：

エレン / ミカサ / アルミン / リヴァイ

イラストレーター：冬野カモメ氏 描き起こしのイラストを使用した、クリア素材のダイカットステッカーです。

スマートフォンケースなどにもそのまま入るサイズ感で、幅広くお使いいただけます。

デザインの一部が透ける仕様のため、色んな風景にかざして写真撮影をお楽しみいただけます。

『進撃の巨人』描き下ろしイラスト クリアファイル（全4種）

各440 円（税込）

全4種：

エレン / ミカサ / アルミン / リヴァイ

新規描き下ろしイラストを使用した、A4サイズのクリアファイルです。

イラストを存分に楽しめるように、指かけ穴を無くした仕様です。

『進撃の巨人』描き下ろしイラスト A3クリアポスター （全2種）

各1,100 円（税込）

全2種：

エレン / リヴァイ

新規描き下ろしイラストを使用した、A3サイズのクリアポスターです。

大きなサイズ感でイラストを存分に楽しめます。

『進撃の巨人』描き起こしイラスト Art by 冬野カモメ クリアフラットポーチ

1,320 円（税込）

フラットタイプで使いやすさが魅力のクリア素材のポーチです。

イラストレーター：冬野カモメ氏 描き起こしのイラストを使用した、垢抜け感のあるデザインです。グッズや小物などを入れていつでも役立つ便利なサイズ感です。

『進撃の巨人』描き起こしイラスト Art by 冬野カモメ Tシャツ

3,850 円（税込）

イラストレーター：冬野カモメ氏 描き起こしのイラストを使用した、着回しやすい半袖Tシャツです。

お出かけのときに着たり、お家でくつろいだりと、様々なシーンでお楽しみください。

購入特典

販売期間中、対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとに購入特典【オリジナルブロマイド（全8種）】をランダムで1点プレゼントいたします。

著作権表記

(C)︎諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

会社概要

商号 ：Anique株式会社

代表者 ：代表取締役 笠井高秀

事業内容：インターネットサービス「Anique」

＜リンク一覧（Anique）＞

コーポレートサイト： https://anique.jp/

ECショップ「Aniqueショップ」：https://go.anique.jp/1y5VB7dnKa

X（Twitter）： https://x.com/anique_jp

■商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先

企業名：Anique株式会社

コーポレートサイト： https://anique.jp/

お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform