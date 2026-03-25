【TVアニメ2027年放送決定！】『渡り鳥とカタツムリ 6巻』が3月25日に発売
株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)は、『渡り鳥とカタツムリ 6巻』(著：高津マコト)を2026年3月25日(水)に発売しました。
▶▶▶ TVアニメ 2027年放送決定 ◀◀◀
転勤先の九州に少しづつ慣れてきた望月雲平。カスタムした車で新たな旅へ出発！
車中泊の師匠であり、憧れの渚つぐみが待つ「道の駅ゆふいん」へと向かう…その途中で出会ったのは!?
会社の上司・マミさんと一緒にカスタムした車に乗り、つぐみとナツキが待つ「道の駅ゆふいん」へと向かう雲平。
その途中、通りすがりによった道の駅で、魅力的な特産物やグルメに目を輝かせる。
「道の駅たのしッ…！」と堪能する雲平を、なぜかジーーっと見つめる猫耳カチューシャを付けた女の子たち。
熱い視線を気にしていると、自分とソックリな背格好をした青年と鉢合わせし、なぜか一緒に来てほしいと頼まれる。
福岡県うきは市から湯布院、瀬の本高原、黒川温泉、雄大な絶景の大観峰へ。
車で回って車で食べて…今回の車旅も魅力が満載！
そして、お騒がせ娘の小町も登場して、雲平とつぐみの関係はどうなる？
『渡り鳥とカタツムリ 6 巻』発売記念フェアも開催中！
対象となる書店はワニブックス公式サイトでご確認ください。
https://www.wani.co.jp/event.php?id=(https://www.wani.co.jp/event.php?id=8954)8954(https://www.wani.co.jp/event.php?id=8954)
『渡り鳥とカタツムリ 6 巻』書店特典一覧
(C)Takatsu Makoto/WANIBOOKS
【書籍情報】
『渡り鳥とカタツムリ 6 巻』
著：高津マコト
価格：792 円（税込）
発売：2026 年 3 月 25 日 ※紙版＆電子版
ISBN：978-4-8470-6901-7
レーベル：クランチコミックス
■Amazon
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