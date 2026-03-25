累計1500万ダウンロード突破！　スポナビ野球速報アプリが進化

スポーツナビ株式会社

LINEヤフー株式会社とスポーツナビ株式会社が提供する「スポナビ野球速報アプリ」（iOS版、Android版）（以下、本アプリ）は、累計1500万(※)ダウンロードを突破いたしました。

そこで、プロ野球シーズンの開幕へ向けて野球観戦体験を新たなステージへと引き上げるための新機能と本アプリの特徴について、改めてご紹介します。

※2026年3月時点

■「春の大型アップデート」で追加された2つの強力な新機能

2026年シーズン開幕に合わせ、ユーザーの皆様からのご要望が多かった2つの機能を2月と3月にリリースしました。

１．プロ野球全選手フォロー機能の開始

これまでMLB所属の日本人選手や日本代表選手に限定されていた選手フォロー機能が、ついにプロ野球全選手へと拡大されました。

※2026年3月4日発表済み

（プレスリリース https://sportsnavi.co.jp/news/2026/03/04/3596.html）

自分だけの通知設定

お気に入りの選手を登録すると、スタメン、打席入り、ホームラン、さらには1軍登録・抹消などの情報をプッシュ通知で受け取れます。



2軍戦も完全網羅

1軍のみならず、2軍の全試合（練習試合・教育リーグ含む）も通知対象。期待の若手選手の活躍を逃さずチェック可能です。



＜選手のフォロー方法＞

1.SMS認証済みのYahoo! JAPAN IDでログイン

2.各チームの選手一覧ページ、または選手詳細ページの「フォロー」ボタンを選択

※フォロー時と同一のYahoo! JAPAN IDでログインする必要があります。

２．投球・打撃の詳細データを導入

試合速報画面がプロ仕様の高度なスタッツを確認できる画面へと進化しました。

※2026年2月20日発表済み

（プレスリリース https://sportsnavi.co.jp/news/2026/02/20/3573.html）

投球データ

ストレート最高球速および平均球速、球種別投球数・割合がリアルタイムで表示されます。



打撃データ

コース別打率・ホームラン数、打球方向割合・ホームラン数が確認できます。

■あらゆるカテゴリーを網羅する「圧倒的な情報量」が強み

スポナビ野球速報アプリで楽しめるのは、プロ野球だけにとどまりません。12年以上の歴史の中で培ったネットワークにより、野球界のあらゆるカテゴリーをカバーしています。圧倒的な情報量が強みです。



MLB

日本人選手の活躍を中心に全試合をリアルタイム速報。日本人選手はフォロー機能でプッシュ通知が受け取れます。



学生・社会人野球

高校野球は春夏の甲子園はもちろん地方大会もフルカバー。さらに大学野球、社会人野球まで幅広く扱っており、試合情報をいち早くお届けします。



映像コンテンツの充実

プロ野球は勝敗を決めた一打や好プレーを「ハイライト映像」で視聴できます。高校野球や大学野球は注目試合を無料でライブ配信します。球場の熱気を臨場感あふれる映像とともに提供します。

スポナビ野球速報アプリは2013年10月のサービス提供開始から約12年、多くのファンの皆様に支えられ、国内最大級の野球速報アプリへと成長しました。

今後も野球ファンの皆様が試合観戦を満喫できるよう、機能追加や改善を行っていきます。



スポナビ野球速報アプリのダウンロードはこちら

https://sports.yahoo.co.jp/promo/app/bblive/