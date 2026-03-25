【好評発売中】Forbes JAPAN / 「『規律』ある投資」特集！

リンクタイズ株式会社

グローバルビジネス誌Forbes JAPAN（発行元：リンクタイズ株式会社、発行人：上野研統）の2026年5月号は、「『規律』ある投資」特集です。

表紙は、通算運用益 100 億円（2024年）を達成し、「和製バークシャー宣言」を行なった井村俊哉ら「Kaihou」です。世界的な金融緩和や地政学リスクの高まりを背景に、あらゆる資産が高騰する昨今。ボラティリティも激化するなかで、投資家が真に頼るべき羅針盤とは何でしょうか。それは予測困難のなかでも確固たる戦略を描き、揺るぎない規律のもと断行していく意志にほかなりません。トップクラスの成績を記録している「投資のプロ」のリターン創出の仕組みや、日本経済の識者20人に聞いた今後の展望・注目テーマ、株価を大きく伸ばした経営トップへのインタビューなど、資本市場で勝ち続けるリーダーたちの生存戦略から大インフレ時代を生き抜く術を探りました。

【Amazonでの購入はこちらから】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQVMC698

【Forbes JAPAN Web】

https://forbesjapan.com/

今月の特集

第一特集 「規律」ある投資

高騰する株、金利、コモディティ──。世界的な金融緩和や地政学リスクの高まりを背景に、あらゆる資産が高騰する「エブリシング・バブル」の様相を見せる昨今。ボラティリティも激化するなかで、投資家が真に頼るべき羅針盤は何か。それは予測困難のなかでも確固たる戦略を描き、揺るぎない規律のもと断行していく意志にほかならない。資本市場で勝ち続けるリーダーたちの生存戦略から大インフレ時代を生き抜く術を探った。

第二特集 緊急特集！ 国産レアアース・レアメタル最前線

少量でも製品の性能が飛躍的に高まるため、「産業のビタミン」とも呼ばれるレアアース。「無資源国」の日本で、レアアース国産化への挑戦が始まっている。挑戦者たちの最新動向に迫るとともに、専門家が提唱する日本がとるべき戦略と、ストラテジストらによる注目のレアアース・レアメタル関連銘柄30選を紹介する。

第三特集 2026年最新版！ 米フォーブスが選んだ世界を変える30歳未満

今年で15回目となる米フォーブスの「30 Under 30」リストがついに公開！ 今年もAIの急成長を反映し、リストに名を連ねる革新者たちはその最前線を走っている。機械学習を利用してロボット型宇宙飛行士を開発し、テロリストへの資金供与を遮断し、誰もがアーティストになれるツールを生み出している。2026年最新版のリストから、各分野で明日を定義する注目の8人を紹介する。

Forbes JAPAN 編集長 藤吉雅春 コメント

「テンバガー（10倍銘柄）」という言葉を昨年あたりから久しぶりに耳にするようになりまいした。日本株がようやく実態に近づいてきたと言われ、長く耳にしなかったんテンバガーという単語が溢れています。今号の「規律ある投資」はどういう軸足をもてばいいのか、実績のあるプロたちに話を聞いています。また、特集だけでなく、「人生100年時代」のライフシフトで日本でも人気のリンダ・グラットン教授のロングインタビューや、弊誌が３年前から始めている文化起業家「カルチャープレナー」でも表彰された大工アーティストの菱田昌平さんのインタビューは個人的にもぜひお話を聞きたかっただけに「直線の檻から飛び出して曲線の価値の時代がやってきた」という言葉が登場して、面白いものに仕上がっています。どうぞご高覧ください。

Forbes JAPAN について（https://forbesjapan.com/）

フォーブス ジャパンは『Forbes』の日本版として2014年6月に新創刊。グローバルな視点を持つ読者たちに向け、『Forbes』US版、各国版の記事をキュレーションし、日本オリジナル記事と共に構成。毎号ライフスタイル記事を同載し、読者へオンとオフの情報を発信しています。そのWeb版forbesjapan.comではForbes.comが日々配信する多彩な記事をキュレーション。本誌記事、専門性のあるオフィシャルコラムニストによるオリジナル記事と合わせ、読み応えのあるコンテンツを毎日配信しています。



■媒体概要

媒体名 ：フォーブス ジャパン

刊行形態：月刊（毎月25日発売）

発行部数：80,000部

判型 ：A4変形／無線綴じ

総ページ：150ページ前後

定価 ：1200円（税込）

発行元 ：リンクタイズ株式会社

発売元 ：株式会社プレジデント社

編集長 ：藤吉 雅春

発行人 ：上野 研統

媒体資料：https://bit.ly/3gMPWI1