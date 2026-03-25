「商標ナビ」、『スタートアップの知財戦略白書 2026』をPDFで無料公開

株式会社Mycat

本白書は、特許庁「特許行政年次報告書」のデータを中心に、スタートアップが知っておくべき知財戦略の基本を整理したものです。商標出願件数は年間約18万件にのぼり、先願主義の日本では出願が遅れるとブランド名を使えなくなるリスクがあります。全5章構成で、知的財産権の現状、商標戦略の基本、費用を抑えるポイント、知財チェックリスト、具体的な行動指針を網羅しています。

白書の主な内容- エグゼクティブサマリー- 知財の現状- 商標戦略の基本- チェックリスト- まとめ出典- 特許庁「特許行政年次報告書」（2025年版）- 特許庁「知財総合支援窓口」- 経済産業省「スタートアップの知財戦略」- INPIT「J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）」ダウンロード方法

https://shohyo-ai.xyz/whitepaper/startup-ip-strategy-2026 にアクセスし、フォームに入力いただくことでPDFを無料でダウンロードいただけます。

### 株式会社Mycatについて

株式会社Mycat（https://mycat.business）は、AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営を行う企業です。「商標ナビ」をはじめとする複数のAIサービスを通じて、専門知識のハードルを下げ、誰もが適正な判断を行える社会の実現を目指しています。



所在地：東京都目黒区三田2丁目7番22号

設立：2025年2月5日

コーポレートサイト：https://mycat.business

お問い合わせ：info@mycat.business