【新連載】『冒険者マッチングアプリで相性抜群だけど性格最悪な女とパーティー組んだ結果、エッチ相性が200％超えだったので最高のチームメイトになりました。』、「竹コミ！」にて連載スタート！
株式会社竹書房
「冒険者マッチングアプリで相性抜群だけど性格最悪な女とパーティー組んだ結果、エッチ相性が200％超えだったので最高のチームメイトになりました。」バナー
昼も夜も最高のパートナーと大暴れ！ やさぐれ冒険者の成り上がり無双♪
漫画：gemu555（げむ555）
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『冒険者マッチングアプリで相性抜群だけど性格最悪な女とパーティー組んだ結果、エッチ相性が200％超えだったので最高のチームメイトになりました。』（漫画：gemu555、原作：鵠）を「竹コミ！」で2026年3月25日(水）より、連載開始いたします。
「冒険者マッチングアプリで相性抜群だけど性格最悪な女とパーティー組んだ結果、エッチ相性が200％超えだったので最高のチームメイトになりました。」バナー
底辺暮らしの冒険者と最高にマッチしたのはスタイル抜群・美人で実力もあるけど、性格最悪の女冒険者でした
■あらすじ
昼も夜も最高のパートナーと大暴れ！ やさぐれ冒険者の成り上がり無双♪
日銭稼ぎのやさぐれ冒険者・ケントは、ある日ギルドからの呼び出しを受ける。そこには、期待のスーパーエリートルーキー・コーデリアがすでに呼び出されていた。ギルドは、「史上最高の相性」だから、パーティーを組むことを命じるのだが…!?
その日暮らしの底辺冒険者と上昇志向の強いエリート美少女の最強ペアが、昼も夜も大暴れ♪
■作家情報
漫画：gemu555（げむ555）
Xアカウント：https://x.com/gemu555
原作：鵠（くぐい）
Xアカウント：https://x.com/kugui_desuwa
■「竹コミ！」について
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『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
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