【春の贅沢日本酒フェア】十四代・而今を含む特別企画｜日本酒原価酒蔵3店舗/炉端とおでん 天ノ恵 本厚木店にて開催

株式会社ビリオンフーズ

【4店舗限定！】新年度スタート 春の贅沢日本酒フェア

4月になり、桜が見頃を迎える季節となりました。

やわらかな春の空気に包まれ、新たな始まりを感じるこの時期、日本酒の魅力をより一層お楽しみいただけます。

日本酒原価酒蔵/個室居酒屋 炉端とおでん 天ノ恵 本厚木店では、4月前半限定・全4店舗それぞれ内容の異なる特別プランをご用意いたしました。

入手困難な希少酒を、一度にご堪能いただける特別な内容となっております。

桜が彩るこの季節にふさわしい一杯とともに、ゆったりとしたひとときをお過ごしください。

各店先着順でのご案内となりますので、ぜひお早めにご予約ください。

皆様のご来店を、心よりお待ち申し上げております。

［目次］

1 .而今6種飲み比べプラン（実施店舗：日本酒原価酒蔵 新宿総本店）

2 .【4月】いつでも楽しめる！希少酒飲み比べ（実施店舗：日本酒原価酒蔵 町田店）

3 .「白糸酒造170周年 田中六五 特別解禁」（実施店舗：日本酒原価酒蔵 大宮店）

4 .【日～木曜日限定！ 天ノ恵 希少酒まつり】（実施店舗：個室居酒屋 炉端とおでん 天ノ恵 本厚木店）

プラン内容

１.而今6種飲み比べプラン（実施店舗：日本酒原価酒蔵 新宿総本店）

◆飲み比べラインナップ（全50ml）

・而今 愛山 50ml

・而今 朝日 50ml

・而今 白鶴錦 50ml

・而今 雄町 50ml

・而今 酒未来 生 50ml

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です



◆開催期間

2026年4月1日(水)～4月15日(水)

◆料金

\4,000(税込)

◆定員

限定16名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約

店舗のネット予約のコース選択に【而今6種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

03-6908-7635(#)

◆備考

・1名様～でも注文可能となります。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

【新宿総本店】を今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13217476

２.【4月】いつでも楽しめる！希少酒飲み比べ（実施店舗：日本酒原価酒蔵 町田店）

◆飲み比べラインナップ（全おちょこ1杯分）

・十四代 ランダムスペック

・而今 ランダムスペック

・磯自慢 ランダムスペック

・飛露喜 ランダムスペック

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です

◆お料理

杉玉コース（全8品）

合鴨の燻製炙り

パリパリピーマン

あん肝ぽん酢

自家製ポテサラ

鶏もも肉の山椒焼き

おでん3種盛り

塩麹バターポテト

おでんちゃんぽん麺



◆開催期間

2026年4月1日(水)～4月30日(木)

◆料金

\5,000(税込)

◆定員

限定18名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約限定

店舗のネット予約のコース選択に【【4月】いつでも楽しめる！希少酒飲み比べ】というコースがございますのでご選択ください。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・飲み比べに希少酒4種は最初にご提供いたします。

・WEB予約限定となります。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

【町田店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/

３.「白糸酒造170周年 田中六五 特別解禁」（実施店舗：日本酒原価酒蔵 大宮店）

◆飲み比べラインナップ（全50ml）

・若波 糸島産山田錦 \560(税込)

・仙禽 亀の尾 \560(税込)

・日日 兵庫県産特 A地区特上山田錦 \560(税込)

・新政 改良信交 \560(税込)

・七本槍 国栄 \560(税込)

・東洋美人 山口県産特上山田錦 \560(税込)

・産土 穂増 \560(税込)

・宝船 \1,620(税込)

※上記日本酒はセットではなく単品注文になります



◆開催期間

2026年3月24日(火)～なくなり次第終了

◆備考

・ご予約なしでのご来店でもご注文可能です。

・お取り置きは承っておりませんのでご来店時に在庫状況をご確認ください。お席のみのご予約は可能です。

・混雑時のみ、お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

・お一人様につき各種1本ずつご注文が可能です。

・お一人様につきご注文いただく種類、本数に関係なくお料理2品以上のご注文をお願いします

【大宮店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/omiya/

４.【日～木曜日限定！ 天ノ恵 希少酒まつり】（実施店舗：炉端とおでん 天ノ恵 本厚木店）

◆飲み比べラインナップ（全100ml）

・十四代 本丸 \990(税込)

・新政 エクリュ \990(税込)

・而今（いずれか１種ランダムスペック） \990(税込)

・田酒 特別純米 \990(税込)

・飛露喜 特別純米 \990(税込)

※上記日本酒はセットではなく単品注文になります

※多くのお客様にお楽しみいただくため、「十四代 本丸」「新政 エクリュ」はお一人様1杯までとさせていただきます。

※売り切れ次第終了です



◆開催期間

2026年4月1日(水)～なくなり次第終了

※日～木曜日限定となります



◆予約方法

ご予約不要

※ご来店の際にスタッフにお声掛けください

◆備考

・提供日本酒はセットではなく単品注文になります

・多くのお客様にお楽しみいただくため、「十四代 本丸」「新政 エクリュ」はお一人様1杯までとさせていただきます。

・売り切れ次第終了です

【天ノ恵 本厚木店】を今すぐ予約 :https://yoyaku.toreta.in/tennomegumi-honatugiten/#/

日本酒原価酒蔵 飲み放題メニュー

◯日本酒原価酒蔵 通常飲み放題メニュー

◯日本酒原価酒蔵 プレミアム飲み放題メニュー

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925(#)

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/billionfoods_025

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/(https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja)

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025