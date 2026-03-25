CAMPFIREとムー、日本各地をミステリーで再興。クラウドファンディング活用で新たな地域活性化モデルを構築

株式会社CAMPFIRE

国内最大級のクラウドファンディング「CAMPFIRE」を運営する株式会社CAMPFIRE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島 真）は、スーパーミステリー・マガジン「ムー」を発刊している株式会社ワン・パブリッシングと連携し、日本各地に眠る「不思議」や「謎」をテーマにクラウドファンディングを通じて地域活性化を推進する共同施策、「ムー日本不思議再興クラウドファンディング計画」を2026年3月25日（水）より本格スタートします。

■背景

CAMPFIREでは「まちづくり・地域活性化」カテゴリのプロジェクトが増加傾向にあり、地域活性化のためのプロジェクト支援を重要な経営戦略の一つとして位置づけ、地方自治体や地域団体との連携を強化しています。本取り組みは、この一環として、独自の視点で地域との取り組みを推進している「ムー」と協業することで、地域に眠るUFO伝説や未確認生物（UMA）の目撃談、古代遺跡や超常現象といった「不思議」を観光資源として再評価し、クラウドファンディングを通じて地域活性化を図ります。

■「ムー日本不思議再興クラウドファンディング計画」について

本企画は、「ムー」が持つ強力な編集力と世界観、そしてCAMPFIREが提供する資金調達とコミュニティ形成の仕組みを組み合わせることで、地域の魅力を再発掘し、ファンとの新たな関係性を築きます。第一弾として、名物UMAのヒバゴンでおなじみ、「広島県庄原市西城町」の観光協会によるアイデアページが公開中です。また、第二弾では某所のツチノコに関するプロジェクトが掲載予定です。

▲「リベンジ！ヒバゴン映画化プロジェクト！～伝説をスクリーンに～」プロジェクトアイデアページ(https://camp-fire.jp/projects/858005/idea?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=release_mu_20260325)

「CAMPFIRE」は資金調達に留まらず、地域住民と「ムー」のファン、そして地域の課題解決を目指すクラウドファンディングが一体となる新しい地方創生モデルの構築を目指します。今後も、地方自治体や地域団体が「ムー」と連携したクラウドファンディング企画を実施するための窓口として、地域にユニークな話題を創出することでメディア露出を促し、継続的な地域活性化につなげてまいります。

「ムー日本不思議再興クラウドファンディング計画」への掲載相談は以下よりお申し込みください。

https://camp-fire.jp/highlights/mu(https://camp-fire.jp/highlights/mu?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=release_mu_20260325)

■月刊「ムー」について

1979年10月に創刊した「ムー」は、「世界の謎と不思議に挑戦する」をテーマに刊行を重ねて昨年で46周年を迎えたスーパーミステリー・マガジン。UFO、未確認動物、古代文明、超科学、スピリチュアルなど「あやしいこと」全般を対象に、独自の目線と仮説を提唱しており、全世界の超常現象ファンから愛され続けています。

・webムー（https://web-mu.jp/(https://web-mu.jp/)）

■株式会社CAMPFIREについて

「想いを起点に、あらゆる価値をめぐらせる」をミッションに掲げ、国内最大級のクラウドファンディング「CAMPFIRE」を運営しています。個人やクリエイター、企業、NPO、学校、地方自治体など様々な方に活用いただいています。

会社名：株式会社CAMPFIRE

代表者：代表取締役 中島真

所在地：東京都渋谷区猿楽町18－8ヒルサイドテラスF棟201

設立日：2011年1月14日

資本金：73億4,935万円（資本剰余金含む）※2026年1月末時点

URL：https://campfire.co.jp(https://campfire.co.jp)

事業内容：クラウドファンディング事業の企画・開発・運営