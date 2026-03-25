LayerX、社内問い合わせ対応を自動化する「バクラクヘルプデスク エージェント」を提供開始。

株式会社LayerX

株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典、以下「LayerX」）は、バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」シリーズにおいて、社内問い合わせ対応を自動化する「バクラクヘルプデスク エージェント」を提供開始しました。

リリースの背景

LayerXが実施した調査（2026年2月、n=200）では、バックオフィス担当者の62.0%が社内問い合わせ対応を「負担」と感じており、対応工数は月平均10時間に上ることが分かりました。

また、約半数（46.5%）が業務マニュアルを最新版に保てていないと回答しており、同じ問い合わせが繰り返される構造的な課題も浮かびました。AIへの活用期待では「マニュアルの自動更新・修正提案」が最多（33.0%）となり、自動回答だけでなくナレッジ管理まで含めたトータルな解決を求める声が現場に広がっています。

※調査の詳細はこちら：https://bakuraku.jp/news/20260325

こうした実態を受け、LayerXは「バクラクヘルプデスク エージェント」の開発・提供を開始しました。

リリースの概要

「バクラクヘルプデスク エージェント」は、社内規程や業務マニュアルをアップロードするだけで、多様な質問にAIが自動で回答します。利用はSlack上で完結するため、最低限の初期設定で運用を開始できます。今後、対応プラットフォームの拡大も予定しています。

AI自動回答だけでなく、AI回答で解決できない場合の「適切な担当者へのシームレスな取り次ぎ」や、「問い合わせをきっかけにしたマニュアルの更新・新規作成」など、社内問い合わせに関わる様々な作業をAIエージェントが支援します。

「バクラクヘルプデスク エージェント」6ヶ月無料キャンペーンを実施！

「バクラクヘルプデスク エージェント」のリリースを記念し、ご契約時の月額利用料が6ヶ月無料になるキャンペーンを実施します。

まずは資料請求 :https://bakuraku.jp/resources/product/helpdesk-agent/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=260325&utm_content=helpdeskagent_product

「バクラクヘルプデスク エージェント」とは

社内規程や業務マニュアルをアップロードするだけで、多様な問い合わせにAIが自動で回答するAIエージェントです。AI自動回答で解決できない場合は適切な担当者へシームレスに取り次ぐほか、問い合わせをきっかけに既存マニュアルの更新・新規作成を促す仕組みも備えています。問い合わせを重ねるごとにナレッジが蓄積され、バックオフィス業務の属人化解消と効率化を支援します。

https://bakuraku.jp/helpdesk-agent/

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理、給与計算などの業務を効率化するAIエージェントサービスです。請求書受領代行や、申請承認代行にも対応。AIエージェントを組み込むことで、バックオフィスを業務を自動化し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

https://bakuraku.jp/

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」事業、Fintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/