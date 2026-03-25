食卓に並ぶ料理で、季節を感じるエッセイレシピ集。『一生作り続けたい私の野菜料理』4月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『少量から、気軽に作れる旬の味。 一生作り続けたい私の野菜料理』を、2026年4月に発売いたします。

『一生作り続けたい私の野菜料理』書影YouTubeチャンネル登録者数40万人超え！ 料理家・榎本美沙さんがリピートして作っている季節の野菜を、シンプルに楽しめるレシピが満載。

一年を通して多種多様な野菜を手に取れる今、私たちはつい野菜に「旬」があることを忘れがちです。しかし、いつも見かける定番の野菜にも一番おいしい時期があり、その限られた期間にしか味わえない格別な風味がたくさん存在します。たとえば、春を告げる春にんじんや新玉ねぎ、年中買えるきゅうりも、とびきりおいしい旬は夏。旬の野菜は家計にやさしいだけでなく、栄養も満点です。本書は、日々の料理からその時期だけの味や香りを感じてほしいという願いを込めた一冊。旬の野菜を見つけたら気負わず少量からさっと作れるレシピを、春夏秋冬のサイクルで紹介する、まさに「一生使える野菜の料理帖」です。

＜本書イメージ＞

＜目次＞

春（レシピ）野菜のだし浸し／春にんじんとマンゴーのラペ／新玉ねぎの春巻き／春の豆のスープ…（エッセイ）「春の台所」「辻和金網の蒸し網」など… 夏（レシピ）トマトのサラダ／カリカリ塩麹きゅうり／ゴーヤのごま酢和え／とうもろこしの塩水漬け（エッセイ）「父を思い出すル・クルーゼ鍋」「アンティークの器」など… 秋（レシピ）なすのフムス／エリンギの味噌バター焼きなど…（エッセイ）「“かす”じゃない、酒粕のこと」「しいたけは嫌い、ではない」など… 冬（レシピ）春菊と海苔のサラダ／ほうれん草の花椒オイルがけ／シャキシャキねぎの鶏団子スープ／発酵白菜など…（エッセイ）「祖母の味」「思い出の大根鍋」など…。

＜著者プロフィール＞

榎本美沙（エノモトミサ）

料理家・発酵マイスター・国際中医薬膳師。季節の手仕事、旬の食材を使った料理、発酵食品などを中心に雑誌や書籍、TVなどで活躍中。YouTube「榎本美沙の季節料理」はチャンネル登録者数40 万人を超える。著書に『榎本美沙のみそ本』（主婦と生活社）、『ぱぱっとととのえごはん』（扶桑社）、『二十四節気の心地よい料理と暮らし』（グラフィック社）など多数。

＜書籍情報＞

『一生作り続けたい私の野菜料理』書影

書名：少量から、気軽に作れる旬の味。 一生作り続けたい私の野菜料理

著者：榎本美沙

発売日：2026年4月

仕様：A5判 並製 総160頁

定価：1,870円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4057-6

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766140575/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18569498/

＜好評関連書籍＞

『二十四節気の心地よい料理と暮らし』書影

書名：二十四節気の心地よい料理と暮らし

著者：榎本美沙

発売日：2024年2月

仕様：A5 並製 総160頁

定価：1,870円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-3861-0

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766138619

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プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000336.000084584.html

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