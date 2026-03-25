【奈良日産／新店舗セレクトベース天理店・グランドオープンイベント開催】キッチンカーやカスタムカー展示、ショベルカーも登場ご家族で楽しめる

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する 奈良日産自動車株式会社（ナラニッサンジドウシャカブシキガイシャ／所在地：奈良県大和郡山市）は、奈良県天理市に誕生する新店舗のグランドオープンにあわせ、2026年3月28日（土）29日（日）の2日間「グランドオープンフェア」を開催いたします。

期間中は、新車・中古車のオープン記念特選車をご用意するほか、お子さまから大人までお楽しみいただける多彩なイベントを実施いたします。クルマをご覧いただくだけでなく、ご家族で一日お過ごしいただける体験型イベントとして展開いたします。

奈良日産 セレクトベース天理店

■ 会場を彩る多彩なイベントコンテンツ

セレクトベース天理店オープンサイト :https://tenri.nara-nissan.com/index.html

会場では、アウトドアや車中泊仕様など個性あふれるカスタムカーを一堂に展示いたします。

日産キャラバンや日産エクストレイルをベースとしたコンプリートカーをご覧いただき、ライフスタイルに合わせたクルマ選びの楽しさをご体感いただけます。

また、日替わりでキッチンカーが出店し、グルメもお楽しみいただけます。

ALPINEエムクライムオグショーBodyLine

■ お子さま向け体験イベントも充実

お子さま向けには、オリジナルの免許証を作成できる「こども免許証」を実施いたします。

さらに、塗り絵でデザインしたキャラクターを缶バッジにできる「にちこちゃんオリジナル缶バッジづくり」もご用意しております。

加えて、会場には「はたらくクルマ」としてショベルカーが登場し、普段間近で見る機会の少ない車両をご体感いただけます。

こどもイベント（こども免許証）奈良日産オリジナルキャラクター「ならにちこちゃん」 塗り絵缶バッチ

■新車・中古車特選車

■グランドオープンイベント概要

開催日

2026年3月28日（土）～3月29日（日）

主なイベント内容

・日替わりキッチンカー出店

・カスタムカー展示

・こども免許証作成

・にちこちゃんオリジナル缶バッジづくり

・はたらくクルマ「ショベルカー」展示

※内容は変更となる場合がございます

■ 特別企画

グランドオープンを記念し、新車・中古車の特選車、成約特典をご用意いたします。

また、期間中はアンケートにご回答のうえ、LINE公式アカウントにご登録いただいたお客様へ来場記念品をプレゼントいたします。

※来場記念品は数に限りがございます

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■店舗概要

所在地：奈良県天理市東井戸堂町187

店舗名：セレクトベース天理店

形 態：新車・中古車各種

設 備：サービス工場併設／日産ハイパフォーマンスセンター

展 示：新車・中古車各種、AUTECHモデル、カスタムカー、福祉車両 ほか

奈良日産自動車株式会社 セレクトベース天理店

奈良日産ＨＰ :https://ni-nara.nissan-dealer.jp/top.html

会社概要

・会社名：奈良日産自動車株式会社

・所在地：奈良県大和郡山市小泉町725-1

・代表者：代表取締役社長 田代 雄亮

・設立 ：1954年12月1日

・URL：https://ni-nara.nissan-dealer.jp/top.html

ジーライオングループとは

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/