「スターゼンカップ第56回日本少年野球春季全国大会」3月26日開幕

株式会社報知新聞社

小中学生硬式野球のボーイズリーグ「スターゼンカップ第56回日本少年野球春季全国大会」が３月26日、大田スタジアムなどで開幕します。全国各ブロックで代表権を得た小学生の部12チーム、中学生の部48チーム、今年から新設された中学生女子の部６チームが出場。主催する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）が発行するスポーツ報知では連日試合結果を掲載。春のボーイズリーグ日本一を決める本大会での、ボーイズリーガーたちの熱戦をご期待ください。

前回・中学生の部で優勝した愛知尾州ボーイズ<大会概要>

期日 ３月26日（木）～31日（火）、予備日４月１日（水）

会場 大田スタジアム 駒沢公園野球場 保土ヶ谷球場 小野路野球場、他

主催 報知新聞社、（公財）日本少年野球連盟

後援 スポーツ庁、読売新聞社、（公財）日本野球連盟、（公財）野球殿堂博物館、（一社）日本野球機構、東京都、大田区教育委員会、大和市、横須賀市、綾瀬市、神奈川県教育委員会、埼玉県教育委員会、千葉県教育委員会

特別協賛 スターゼン株式会社

協賛 ミズノ株式会社、日本テレビ、株式会社エイジェック、フクダ電子株式会社、ローリングスジャパン合同会社、ルックスオティカジャパン株式会社

長年、スポーツ報知ではボーイズリーグを特集。のちにプロ野球選手となる小中学生が紙面を飾ってきました。長野以東の東日本（一部地域を除く）では毎週日曜日に掲載。大阪版（関西地域、および山口県を除く中四国地域など）では毎週水・金曜日にボーイズリーグを特集した紙面を掲載しています。未来のスターたちの原点であるボーイズリーグにご注目ください。

■日本少年野球連盟ホームページ https://www.boysleague-jp.org/

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