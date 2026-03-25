ドリンクホルダー対応＆タンブラーにもなる！保冷＆保温力抜群の「ThermoWall 真空断熱 カーボトルホルダー（Type600）」クラファンにて先行販売開始！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、ドリンクホルダー対応＆タンブラーにもなる！保冷＆保温力抜群のボトルホルダー「 ThermoWall 真空断熱 カーボトルホルダー（Type600）」を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて、2026年3月25日(水)から5月7日(木)まで先行販売しております。

【Makuake】https://www.makuake.com/project/logos25/

本アイテムは、ドリンクホルダー対応＆タンブラーにもなる保冷＆保温力抜群のボトルホルダーです。

厚さ1mmの超薄型真空断熱構造のため、ペットボトルをしっかりカバーしながら、車の純正ドリンクホルダーにすっきり収まるサイズ感を実現しました。600mlのペットボトルを入れるとぴったり収まり、隙間なく冷気を閉じ込めることで高い保冷力を発揮します。別売りの「氷点下パック・コンパクト」を底部にセットすることで、さらに高い保冷能力を実現できます。

車のドリンクホルダー以外にも、自転車のボトルゲージやリュックサック、デスクチェアなどにセットして使用できます。お家で使用すれば、冷蔵庫まで取りに行く手間なく、いつでも冷たい飲み物を楽しめます。アウトドアから日常生活まで、幅広いシーンで活躍します。

付属のスライドスリッド（蓋）を装着すれば、約600mlの高性能タンブラーとしても使用可能。ドリンクホルダーとタンブラーの2WAY仕様でシーンに合わせて使い分けることができます。重量はわずか240gと軽量で、バッグに入れての持ち運びもラクラクです。真空断熱構造により結露が発生しにくく、バッグの中が濡れる心配もありません。食器用洗剤で丸洗いできるためお手入れも簡単です。

カラーは、ブラック、アイスグレー、アッシュブルーの3色展開で、その日の気分や用途に合わせてお選びいただけます。

保冷＆保温力抜群のボトルホルダー「 ThermoWall 真空断熱 カーボトルホルダー（Type600）」を、Makuakeの先行販売で早くお試しいただき、アウトドアはもちろん日常生活やご家庭でもぜひご活用ください。

詳しくはこちら :https://www.makuake.com/project/logos25/

「ThermoWall 真空断熱 カーボトルホルダー（Type600）」先行販売開始

ドリンクホルダー対応＆タンブラーにもなる！保冷＆保温力抜群のボトルホルダー「 ThermoWall 真空断熱 カーボトルホルダー（Type600）」を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて、先行販売しております。

・実施期間：2026年3月25日(水)～5月7日(木)

・URL：https://www.makuake.com/project/logos25/

・目標金額：300,000円

お得な超早割や2個セットのほか、ボトルの底にセットするだけで保冷力がさらにアップする「倍速凍結・氷点下パック・コンパクト」がセットになったMakuakeだけのお得なセットも数量限定でご用意しております。

さらに、販売初日限定でお使いいただけるお得なクーポンを発行いたします。詳しくは活動レポートをご覧ください。

リターン内容はこちら :https://www.makuake.com/project/logos25/

製品概要

ドリンクホルダー対応＆タンブラーにもなる保冷＆保温力抜群のボトルホルダー。厚さ1mmの超薄型真空断熱構造を採用。ペットボトルをしっかりカバーしながら、車の純正ドリンクホルダーにすっきり収まるサイズ感を実現。600mlのペットボトルがぴったり収まるり隙間なく冷気を閉じ込めることで、高い保冷力を発揮。

「JIS S 2006」を参考にした検査方法により、高い保冷・保温性能検証済み。

保冷効力：室温約20℃で、4℃の水が1時間後も約5℃を維持

保温効力：室温約20℃で、95℃の湯が1時間後も約85℃を維持

別売りの「氷点下パック・コンパクト」を底部にセットすることで、さらに高い保冷能力を実現。

車のドリンクホルダー以外にも、自転車のボトルゲージやリュックサック、デスクチェアなどで使用可能。お家で使用すれば冷蔵庫まで取りに行く手間なく、いつでも冷たい飲み物を楽しめる。アウトドアから日常生活まで幅広いシーンで活躍。

付属のスライドスリッド（蓋）を装着すれば、約600mlの高性能タンブラーとして使用可能。ドリンクホルダーとタンブラーの2WAY仕様で、シーンに合わせて使い分けできる。重量もわずか240gと軽量で、バッグに入れても持ち運びラクラク。真空断熱構造により結露が発生しにくく、バッグの中が濡れる心配なし。電源不要でいつでも使用できるほか、食器用洗剤で丸洗いでき、お手入れも簡単。

ブラック、アイスグレー、アッシュブルーの３色展開。その日の気分や用途に合わせて選べる。

【 サイズ・スペック 】

カラー：ブラック、アイスグレー、

アッシュブルー

総重量：（約）240g

サイズ：（約）直径7.5×高さ18.5cm

ホルダー挿入部：（約）直径7.2cm

容量：（約）600ml

保温効力：85℃以上（6時間）

保冷効力：5℃以下（6時間）

構成：ボトルホルダー（タンブラー）、スライドリッド

主素材：ステンレス、AS樹脂、シリコン

※他のカラーも同様です。

その他、アイテム詳細やアイテムに関するQ＆Aは、Makuake公式サイトよりご確認ください。

URL：https://www.makuake.com/project/logos25/

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

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■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

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【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

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