【Areeam】Disney Collectin『ミス・バニー』『とんすけ』が登場！春らしいギンガムチェックが彩る新作コレクションを3月27日(金)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部 将士）が展開するブランド「Areeam（アリーム）」は、Disney Collection「ミス・バニー＆とんすけ」を2026年3月27日（金）に自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/UDHQ

Areeamは、『好きが詰まったお洋服で心から輝ける自分に…』をコンセプトに、インフルエンサー、YouTuberとして活躍する「あいにゃん」がプロデュースするブランドです。あいにゃん自身が大のディズニーファンでもあることから、Disney Collectionも数多く展開しております。

今回は、ディズニー・アニメーション映画の『バンビ』に登場する「ミス・バニー」と「とんすけ」をテーマに、春の装いにぴったりなトップスとワンピースの全2型を販売いたします。

キャラクターのイメージカラーで表現したトップスには、花を抱える「ミス・バニー」とお昼寝をする「とんすけ」の愛らしい姿をプリント。フロントには、春らしいギンガムチェック柄のロゴパッチをあしらいました。

ワンピースは、爽やかなギンガムチェック生地に、フリルやレースを随所に取り入れた襟デザインがポイント。物語の世界観をイメージしたフラワーモチーフのボタンを配し、襟の後ろには、それぞれのアートネームを刺繍しました。

春の気分を盛り上げるAreeamの新作コレクションにぜひご注目ください。

■Areeam Disney Collection『ミス・バニー＆とんすけ』販売概要

発売日：2026年3月27日（金）20時

販売場所：自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/UDHQ）

販売アイテム ：トップス、ワンピース 全2型

■Areeam Disney Collection『ミス・バニー＆とんすけ』アイテム詳細

※商品の価格はすべて税込、サイズはすべてフリー

Disney ミス・バニー＆とんすけ/ プルオーバー

カラー：Yellow/Gray

価格：\10,500

Disney ミス・バニー＆とんすけ/チェックワンピース

カラー：Pink/Blue

価格：\14,000