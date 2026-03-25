【Areeam】Disney Collectin『ミス・バニー』『とんすけ』が登場！春らしいギンガムチェックが彩る新作コレクションを3月27日(金)発売
株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部 将士）が展開するブランド「Areeam（アリーム）」は、Disney Collection「ミス・バニー＆とんすけ」を2026年3月27日（金）に自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。
特集ページ：https://stcl.page.link/UDHQ
Areeamは、『好きが詰まったお洋服で心から輝ける自分に…』をコンセプトに、インフルエンサー、YouTuberとして活躍する「あいにゃん」がプロデュースするブランドです。あいにゃん自身が大のディズニーファンでもあることから、Disney Collectionも数多く展開しております。
今回は、ディズニー・アニメーション映画の『バンビ』に登場する「ミス・バニー」と「とんすけ」をテーマに、春の装いにぴったりなトップスとワンピースの全2型を販売いたします。
キャラクターのイメージカラーで表現したトップスには、花を抱える「ミス・バニー」とお昼寝をする「とんすけ」の愛らしい姿をプリント。フロントには、春らしいギンガムチェック柄のロゴパッチをあしらいました。
ワンピースは、爽やかなギンガムチェック生地に、フリルやレースを随所に取り入れた襟デザインがポイント。物語の世界観をイメージしたフラワーモチーフのボタンを配し、襟の後ろには、それぞれのアートネームを刺繍しました。
春の気分を盛り上げるAreeamの新作コレクションにぜひご注目ください。
■Areeam Disney Collection『ミス・バニー＆とんすけ』販売概要
発売日：2026年3月27日（金）20時
販売場所：自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/UDHQ）
販売アイテム ：トップス、ワンピース 全2型
■Areeam Disney Collection『ミス・バニー＆とんすけ』アイテム詳細
※商品の価格はすべて税込、サイズはすべてフリー
Disney ミス・バニー＆とんすけ/ プルオーバー
カラー：Yellow/Gray
価格：\10,500
Disney ミス・バニー＆とんすけ/チェックワンピース
カラー：Pink/Blue
価格：\14,000