『MUS（エムユーエス）』の「Disney SERIES CREATED by MUS」よりPALS FOREVER COLLECTIONを4月1日(水)より発売開始

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開する「MUS（エムユーエス）」（以下：MUS）の「Disney SERIES CREATED by MUS」よりPALS FOREVER COLLECTIONを4月1日(水)～発売いたします。



"Miracle Unique Smile"（ただ一つしかない奇跡の笑顔）を届けるMUSが自信を持って贈る、ここでしか手に入らない特別なアイテムの数々をぜひご堪能ください。

■ 特設ページ ■ :https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOUDS/

PALS FOREVER COLLECTION

【PALS FOREVER COLLECTION】

時を超えて愛され続けるMICKEY & FRIENDS。

貴重なアーカイブアートから厳選したレトロなMICKEY & FRIENDSが大集合したアートをメインにしたコレクションです。大切にしたのは、キャラクターたちが織りなす“仲間と過ごす時間”。そのかけがえのない瞬間をレトロヴィンテージテイストにデザインに落とし込みました。

オーバーサイズシルエットのTシャツは、かすれたプリント技法や加工感で古着屋さんから掘り出してきたような特別さを再現。4色展開のPVCトートバッグは、A4サイズも入る便利なマチ付きで、ショルダーとしても使える2WAY仕様です。カジュアルからきれいめまで幅広いスタイリングに馴染み、ワードローブに自然と溶け込むレトロな雰囲気に仕上げました。

同じく4色展開のポーチは、リップや小銭入れにちょうど良いサイズ感。Tシャツをそのまま小さくしたようなTEE HOLDERは、3色展開で同シリーズのTシャツとリンクさせて楽しめます。バッグやベルトループに付けてコーディネートのアクセントにするのもおすすめです。ちょっとしたギフトにもぴったり。“仲間と過ごす時間”をいつもそばに感じられるラインナップです。

お友達やパートナーとのお揃いコーデや色違いコーデで、是非この特別なコレクションの世界をお楽しみください。

【MICKEY & FRIENDS COLLECTION】

日常の装いに、ほんの少しの「ときめき」を。

スポーツ、ハートモチーフ、ラインストーンといった異なるエッセンスを独創的にミックスしながら、日常使いしやすく仕上げました。

シアー天竺とナンバリング・ピッチャー姿のMICKEY MOUSEがポイントで、裾のドローコードでシルエットアレンジも楽しめるTシャツ。立体感のあるハートモチーフとラインストーンを散りばめたキャミソール。

アーカイブアートより厳選した、仲良く肩を組むアートをアップリケ刺繍で表現したハンド／ショルダーの2WAYバッグ。ラインストーンのロゴやキャラクターのお顔が煌びやかに映えるスクエアバッグ、カードケース、パールネックレスなど、コーディネートのアクセントになる小物も豊富にラインナップしました。

MICKEY & FRIENDSと一緒に、いつものスタイルを少しだけ特別にしてくれるコレクションです。

多彩なラインナップが性別や世代を問わず、日常に笑顔とときめきをもたらします。

Disney SERIES CREATED by MUSは、この瞬間の笑顔を未来へとつなぎます。

流行を超えて愛される、あなただけの物語を紡ぐ一着として、季節を越えて長くお楽しみください。

※商品数には限りがございます。予めご了承下さい。

【Schedule】

3/25（水）～

SHEL’TTER WEBSTOREにて入荷連絡受付開始

4/1（水）～

PALS FOREVER COLLECTION 販売開始

The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店 B1F

SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOUDS/)、ZOZOTOWN(https://zozo.jp/shop/disneyseries-created-by-moussy/)にて販売開始

最新情報はDisney SERIES CREATED by MUS公式Instagram(https://www.instagram.com/mus_dscm/)をフォローしてご確認ください。

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【DISNEY著作権表記のお願い】

DISNEY商品画像をご使用の際は、下記コピーライトの記載をお願い申し上げます。

(C)DISNEY

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■ ABOUT MUS

「MUS」とは

"Miracle Unique Smile"（ただ一つしかない奇跡の笑顔）

という頭文字から生まれました。

笑顔の連鎖を創造するブランド「MUS」は

手にした瞬間、心が躍り、思わず笑顔が溢れる

そんな小さな奇跡を日常にもたらし

いつもの風景を特別なものに変える

その笑顔が連鎖することで

世界をより優しく

幸せに満ち溢れた未来を創造します。

■ BRAND CONCEPT

Legacy of the Future

時を超えて愛される、未来への贈り物。

世代を超えて受け継がれる、想いを込めたモノ創り。

私たちが「今」作る服が、未来のヴィンテージになる。

時を経るごとに魅力を増し、次世代へと受け継がれる。

流行に左右されない時代を超えた価値の追求は

真の豊かさの証です。

世代を超えて愛される

未来のスタンダードを創造します。

【 Disney SERIES CREATED by MUS / CONCEPT 】

Disneyを愛するすべての人へ。

日常が笑顔とときめきで溢れるように

一点一点に愛情を込めて

着る人、使う人のことを想い 心ときめく物創り

デザインへの遊び心

素材選びの追及

加工へのこだわり

いつまでも いくつになっても

時を超えて あなたの物語と共に。

世界中で

ここでしか出会えない

特別なDisneyアイテムをあなたのそばに。

＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）

・ 創業： 2000年3月

・ 代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地： 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com

（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net(https://www.ec-store.net/)