ぴんく担当アイドルだけの新番組『ぴんくかいわいっ！私が一番ピンクなの!!』

名古屋テレビ放送株式会社

メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）は、2026年３月29日（日）深夜１時15分からメンバーカラー「ぴんく」担当のアイドルだけが集まり、No.1ぴんくの座を争うバラエティ「ぴんくかいわいっ！私が一番ピンクなの!!」を放送および配信します。

はじめての光景！ぴんく担当だけが大集合！！

10年以上活動を続ける「いぎなり東北産」から、大人気KAWAII LAB.を展開するアソビシステムより昨年デビューしたばかりの「fav me」まで、さまざまなグループから6人のぴんく担当アイドルが集結！もちろん、みんなぴんく担当だけで集まったのは初めて(ハート)

ぴんく担当は「アイドルオブアイドル」「ド根性担当」「最強かわちゆ(ハート)な存在」-―――。６人それぞれの「ぴんく担当」への熱いこだわりと愛がさくれつ！！でも中には「ぴんくになりたくてなったわけじゃない」人も!?

KMKP（今日もっとも輝いたぴんく）の座を手にするのは誰？

全５回を通して、「握手会神対応グランプリ」や「リアルかわいい私服コレクション」などアイドルならではのお題はもちろん、「かわいく激辛完食タイムレース」といった体当たり企画にも挑戦！ そして、最も輝きを放った人には「KMKP（今日もっとも輝いたぴんく）」の称号と、所属グループのミュージックビデオが地上波で放送されるチャンスも！？



かわいいだけじゃ語れない！ぴんく担当の魅力と個性がきらめく戦いが今始まる！

元Juice=Juice稲場愛香が「先輩ぴんく」として出演！MCは宮下草薙！ナレーターは人気声優・東山奈央！

ぴんく担当の戦いを見届けるため元Juice=Juiceホットピンク担当の稲場愛香が「先輩ぴんく」として出演！時に厳しいジャッジをしながら番組を進める宮下と元気なアイドルにたじたじの草薙がMCを務めます。ナレーションを担当するのは人気声優・東山奈央！ぴんくアイドルの戦いを温かく見守ります。

無料動画配信サービス「Locipo」で先行配信！！

MCの宮下草薙と先輩ピンクの稲場愛香ナレーターの東山奈央

第1回は3月29日（日）深夜から配信＆放送をします。

そして、第２回以降は4月末からLocipoで先行配信！

「Locipo」は名古屋のテレビ局が運営する無料動画プラットフォームです。

続きを早く見たい方は、ぜひLocipoをご利用ください。

・Locipoダウンロードはこちら

https://lp.locipo.jp/app/

・ぴんくかいわいっ！配信ページ（WEB版Locipo）はこちら

https://locipo.jp/series/1611

「ぴんくかいわいっ！」 概要

Locipoダウンロードはこちら

■出演者：

【 M C 】宮下草薙

【 先輩ぴんく 】稲場愛香（元Juice=Juice）

【 ぴんくアイドル 】橘花怜（いぎなり東北産） るーるる（Jams Collection） 波左間美晴（可憐なアイボリー） 由良ゆら（#よーよーよー） 愛梨ここ（#Mooove! ） 中本こまり（fav me）

【 ナレーター 】東山奈央（声優・歌手）

【 進 行 】大財英寿（メ～テレアナウンサー）

■配信日時：

#1 2026年3月29日（日） 深夜 Locipo・TVerで配信スタート

＃２～＃５は4月末よりLocipoで先行配信予定

Locipo配信ページはこちら https://locipo.jp/series/1611

■放送日時：

#1 2026年3月29日（日） 深夜1時１５分～ メ～テレで放送

＃２～＃５は５月から放送します。

■放送エリア：東海３県（愛知・岐阜・三重）

■制作著作：メ～テレ

■番組公式ページ：https://www.nagoyatv.com/pinkkaiwai/