如月レオン6ヶ月連続配信リリース第6弾「十六夜」を3/25(水)配信リリース！

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株式会社STARBASE

「十六夜」アートワーク

BS番組「演歌百撰」などで話題になった歌謡歌手「如月レオン」が6ヶ月連続で新曲を配信リリースしてきた。ラスト章である第6弾「十六夜」を3/25(水)にリリース。本作は如月レオン自身の作詞。切なくエモいキャッチ―な曲だ。



(各種配信サービス： https://lnk.to/LK_SN )



＜本人コメント＞


■6ヶ月連続リリースについて


2025年から2026年にかけて新曲をリリースします。


先のことはおろか、明日さえも見えない現代ですが、生を授かりし者、天命を全うする時がくる！と諦めずに人生を皆様に歩んで頂きたい私の願いと、少しでも励みになれば本望です。今までリリースした楽曲との違いは、暗い歌詞がなく、気持ちを前向きに表現した所です。


■十六夜について


趣味で小説を書いているのですが、今書いております小説のタイトルも十六夜です。その主題歌を個人的に綴りました。主人公は天草四郎の生まれ変わりで名前は白海（しろう）、生まれ変わりも神の子と呼ばれ改命を起こします。




●楽曲情報

アーテイスト名：如月レオン


楽曲タイトル：十六夜


レーベル名：Rose Create


各種配信サービス：https://lnk.to/LK_SN






●如月レオン プロフィール●




2017年1stシングル「雨」にてデビュー。


BS11の番組「演歌百撰」に出演以来、その圧倒的な存在感で話題となる。


2019年7月31日、自身の作詞による2ndシングル「珈琲ラプソディ」をリリース。


2018年～如月レオンの雨やどり(ラジオ大阪)パーソナリティ。


以降、定期的に配信リリースをしている。


-SNS-


X: https://x.com/leonk2019


-事務所HP-


https://rosecreate.jp/kisaragileon/