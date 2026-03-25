暑さもベタつきも、ひんやりミストで肌感ー10℃(※)のリフレッシュ。『サムライ ホワイトサボン フレグランス アイスミスト エクストラクール』新発売

株式会社ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社である株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、フレグランスブランド「サムライ」より、暑い季節に向けた冷感ボディミスト『サムライ ホワイトサボン フレグランス アイスミスト エクストラクール』を発売いたします。

本商品は、うだるような暑さの中でも、冷感・肌を整えるケア・香りによるリフレッシュを1本で叶えるフレグランス アイスミストです。汗ばむ季節にも使いやすい設計で、持ち運びしやすい90mLサイズを採用。爽やかな甘さと石けんのような清潔感が溶け合う「サムライ ホワイトサボン」の香りで、外出先でも気分をすっきり切り替えられるアイテムです。

開発背景

気温上昇が続く近年の夏は、単なる暑さ対策にとどまらず、汗やベタつきによる不快感をいかに快適にコントロールするかが、日常の質を左右する要素となっています。特に外出機会の増加やライフスタイルの多様化により、通勤・通学、外出先、レジャーシーンなど、外で過ごす時間の中での“身だしなみ意識”は年々高まっています。

近年は、単に涼しさを得るだけでなく、香りや使用体験によって気分をリフレッシュし、自分自身を整える“セルフケア視点”が特に求められています。

そこでサムライは、夏特有の不快感にアプローチしながら、香りによって印象や気分まで整える新たな選択肢として、『サムライ ホワイトサボン フレグランス アイスミスト エクストラクール』を開発しました。ひんやりとした爽快な使用感に加え、清潔感のある「ホワイトサボン」の香りを掛け合わせることで、暑い季節でも“快適さ”と“好印象”を同時に叶えるアイテムです。

商品特長

サムライ ホワイトサボン フレグランス アイスミスト エクストラクール

1．肌感ー10℃(※)

冷感×香りで、瞬時にリフレッシュ

シュッとひと吹きで、ひんやりとした爽快な使用感。さらに香りとともに気分を切り替え、暑い季節でも快適なコンディションへ導きます。

２．保湿成分配合で使いやすい設計

ヒアルロン酸Na配合。冷感アイテムでありながら、肌のうるおいにも配慮しています。

4．清潔感を演出する「ホワイトサボン」の香り

爽やかな甘さに、石けんのような清潔感が重なる香り。暑い季節でも軽やかにまとえる、好印象な香りで、夏用フレグランスとしてもおすすめです。

5．持ち運びしやすい90mLサイズ

バッグに収まりやすいサイズで、外出先でも手軽にリフレッシュ。

※気化熱による ※室温25℃で使用した場合 ※感じ方には個人差があります。

特設サイト：https://www.fragrance-u.jp/f/column/104(https://www.fragrance-u.jp/f/column/104)

商品概要

商品名 ：サムライ ホワイトサボン フレグランス アイスミスト エクストラクール

内容量 ／ 価格 ：90mL ／ 990円(税込)

発売日 ： 2026年3月25日(水) 先行発売 ／ 4月3日(金) 一般発売

取扱店舗 ：

【先行発売】公式オンラインストア「U.HEALTH&BEAUTYオンライン」（www.fragrance-u.jp）

【一般発売】全国のバラエティショップ、総合スーパー、家電量販店、香水取扱店、ドラッグストアなどで販売

お客様からのお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-487-402

※一部取り扱いのない店舗もございます

香り：サムライ ホワイトサボン

サムライ ホワイトサボン フレグランスミストホワイトサボンの香り

爽やかな甘さに、石けんのような清潔感が溶け合う「サムライ ホワイトサボン」の香り。

レモンやオレンジ、カシスのフレッシュな香りと、ホワイトローズやジャスミン、ミュゲの柔らかなフローラル、そこにホワイトムスクなどが重なった、清潔感のあるやさしい香りです。

『サムライ』とは

凛々しい侍の精神と姿をイメージしてヨーロッパで創作されたフレグランスブランド「サムライ」は、日本国内では1997年から渋谷を発信地として紹介されました。

その清潔感ある香りは口コミやメディアでも広まり、若者に人気のメンズフレグランスとなりました。

今日でも、毎シーズン新作を発表しながら現在も幅広い年齢層や女性にも人気の高いフレグランスとなっています。

香りといえば、(株)ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を

拡大。フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「ラッドスカイ」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。