【Famicエッセイ第５弾】3月26日（木）発売！不器用な母と娘が織りなす、優しくて、どこか懐かしい旅行エッセイ『小鳥をつれて旅にでる』（著・赤夏）

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は2026年3月26日（木）に『小鳥をつれて旅にでる』（著・赤夏／https://www.amazon.co.jp/dp/4074626578）を発売いたします。本作は「家族」をテーマとしたコミックエッセイレーベル「Famic」の1冊、旅するコミックエッセイです。

くすりと笑って、ほろりと泣ける1冊

本書は、著者の赤夏さんによる全編描き下ろしの旅行エッセイです。ここでしか読めない全6話の物語（128ページ）が収録されています。

<あらすじ>

年間で複数回、国内外を旅する漫画家の”私”は

念願叶って、旅に不慣れな母を連れて関東旅行に行くことに。

親子水入らずの二人旅、かと思いきや

東京駅に現れた母は、まさかの壊れたサンダル姿で…！？

開始早々、靴探しに奔走するなど、前途多難なドタバタ珍道中に。



自分にとっては何気ない関東旅でも母にとっては貴重な体験。

そんな旅慣れない母には、とある理由があった。

数十年間、父によって外泊を禁じられ、

まるで籠の鳥のように家庭に縛られていた過去があったのだ。

・・・・・・



旅行を通じて、お互いの過去と本心を

知ることで二人は未来へと歩み出す。

不器用な母と娘が織りなす、優しくて、どこか懐かしい

旅行コミックエッセイ。

▼旅慣れた娘・赤夏と旅に不慣れな母とのかけあいに共感必至

年間を通じて国内外を飛び回る旅慣れた漫画家の娘・赤夏と、長年旅行から遠ざかっていた母。

そんな対照的な二人が念願の親子水入らずの関東旅行へ出発します。

しかし、感動の待ち合わせになるかと思いきや、東京駅に現れた母はまさかの“壊れたサンダル”姿。

開始早々から靴探しに奔走することになるなど、予想外のハプニングが続出します。

親子ならではの遠慮のないツッコミや、価値観の違いから生まれるクスッと笑えるドタバタ珍道中は、親戚や家族と旅行したことがある人なら誰もが共感してしまうこと間違いなしです。

▼関東近郊で異文化体験。旅行の楽しみがもっと広がる魅力も

本作の舞台となるのは、東京駅、三鷹（ジブリ美術館）、横浜、鎌倉といった身近な関東エリア。

旅慣れた娘の視点と豆知識を交えることで、普段何気なく通り過ぎてしまう場所も、立派な観光名所に早変わりします。

安価で手軽に非日常感や異文化の雰囲気を味わえるスポットが満載で、地方で暮らすご家族を案内する際や、遠出が難しいご家族との小旅行の参考としても役立つ一冊です。

さらに、特別収録として「ヨーロッパ・ロンドン探索」編も収録されており、関東から海外まで、幅広い旅の魅力を存分に楽しめます。

▼旅行を通じて、母の記憶や当時の思いを振り返る。

楽しい旅行の裏には、母が「旅慣れない」切ない理由が隠されていました。

実は数十年間、厳格な父によって外泊を禁じられ、まるで籠の鳥のように家庭に縛られて生きてきた過去があったのです。

娘にとっては見慣れた関東の景色も、母にとっては人生を取り戻すような貴重な大冒険。

非日常の旅を通じて、これまで語られることのなかった母の過去や秘めた本心が紐解かれていきます。

不器用な母と娘がお互いへの理解を深め、共に未来へと歩み出す姿を描いた、優しくてどこか懐かしい感動のヒューマンドラマにご注目ください。

発売前からSNS（X）で大反響！試し読みに「笑って泣ける」「親孝行したくなった」との声が殺到

赤夏さんの公式X（旧Twitter）にて本作の発売告知と試し読み漫画を投稿したところ、発売前にもかかわらずまたたく間に大きな話題を呼びました。

読者からは、「開始早々のサンダル事件に声を出して笑った」「親との旅行あるあるすぎる」といったコミカルな展開への反響に加え、「お母さんの過去を知って涙が出た」「うちの母親と重なって泣いてしまった」「これからの旅行を自由に楽しんでほしい」など、母の境遇に共感し応援する声が多数寄せられています。笑いと感動が詰まったエピソードに、単行本化を待ち望むコメントも多数いただいています。

紙版と電子版で異なる描き下ろしページを収録したうれしい特典も

本作では、読者の皆様への特別なプレゼントとして【紙・電子限定描き下ろし特典】をご用意しました。単行本版（紙）と電子版のそれぞれに、本編では語られなかった異なる内容の描き下ろしページを特別収録しています。紙と電子、どちらを選んでも新たな発見と楽しみが待っている、ファン必見の豪華仕様となっています。

”家族への愛おしさ”がふと染みてくる1冊です。ぜひ、お手に取って読んでみてください。

著者情報

赤夏（あかなつ）

旅好き漫画家。台湾・香港には15年以上通っており、東南アジアも飛び回ってきた。最近は英欧巡りにも夢中。これまでの最大のピンチは、中国でパスポートを盗られたこと（所持金僅かのまま、作者自身も一時行方不明の騒ぎに）。

X(旧Twitter):@akasasimi

Pixiv：https://www.pixiv.net/users/1504789

書誌情報

書名：小鳥をつれて旅にでる

著者：赤夏

定価：1430円（税込）

判型・ページ数：A5判・128ページ

発売日：2026年3月26日（木）

ISBN：978-4-07-462657-1

発行:主婦の友社

★電子書籍も同時配信

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074626578(https://www.amazon.co.jp/dp/4074626578)

【楽天BOOKS】https://books.rakuten.co.jp/rb/18502078(https://books.rakuten.co.jp/rb/18502078)

Famicとは

主婦の友社が立ち上げた「家族」をテーマとするコミックエッセイレーベルです。

親子や夫婦に限らず、さまざまな家族の形がありますが、時代とともに変わり続ける家族の在り方と、時代を超えても変わることのない家族の優しさや温かさを読者にお届けします。

本書に関するメディア関係者のお問い合わせ先

【主婦の友社広報窓口】

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