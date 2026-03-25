創刊40周年記念！『ああっ女神さまっ』『寄生獣』から『ブルーピリオド』『メダリスト』まで歴代人気作品が集う初の大型展示会を開催 アフタヌーン40周年展 2026年7月10日(金)～7月26日(日)

株式会社講談社

1986年12月に創刊されて以来、月刊青年漫画雑誌として数多の名作を世に送り出してきた「アフタヌーン」は2026年に40周年を迎えます。

これを記念して、「アフタヌーン」初の大規模展示会「アフタヌーン40周年展」を、2026年7月10日（金）～7月26日（日）の期間、東京池袋・サンシャインシティにて開催します。

本展示では、『ああっ女神さまっ』『寄生獣』など、本誌を彩った往年の名作から、 『ブルーピリオド』 『メダリスト』など現在連載中の作品までの貴重な原画を一堂に公開。

作家陣による描き下ろしイラストを使用した限定グッズの販売や、作品に関連した様々な造形物や資料も展示し、「アフタヌーン」40年の歩みが体験できる展示会となっています。

イベント詳細情報はアフタヌーン誌面・公式サイト・Xにて随時更新いたします。

開催概要

イベント名 ： アフタヌーン40周年展

会場 ： 東京池袋・サンシャインシティ

開催期間 ： 2026年7月10日（金）～7月26日（日）

主催 ： アフタヌーン40周年展製作委員会

原作協力 ： 講談社 アフタヌーン編集部

料金 ： 有料

公式ウェブページ： https://mixalive.tokyo/afternoon_40thten

アフタヌーンについて

アフタヌーンは、1986年に講談社より創刊された月刊漫画誌です。

ジャンルや作風にとらわれない自由な表現を掲げ、SF、歴史、青春、日常、ファンタジーなど多彩な作品を掲載。

独創的な作家性と高い作品性を持つ漫画を数多く生み出し、日本の漫画文化を代表する青年漫画誌のひとつとして多くの読者に支持され続けています。

※状況により、内容・スケジュールが変更になる場合がございます。※画像はイメージです。