3月は新シリーズが2作品！　早くも3巻目に突入した「小説家になろう」発の超期待作や、4月のTVアニメ4期放送開始が待ち遠しい大人気シリーズの続刊も!?　MF文庫J 3月新刊は3月25日（水）発売！

株式会社KADOKAWA

2026年3月のMF文庫J新刊発売日がやってまいりました！

今月は新作2本、『密かに推してた天使さまに逆プロデュースされることになっちゃいました!?』、『俺の一番になりたい3人の清楚なカノジョ ※みんな激重になった』をご紹介します！



一作品目は『密かに推してた天使さまに逆プロデュースされることになっちゃいました!?』をご紹介します！

青戸颯輝は実家の整体サロンを救うため、経営を学びたいと思っている芋ダサ少女。夢を追いかける彼女の日々の癒しは、毎朝のジョギング中に見かけるキラキラ美少女こと『天使』さま！

陰からそっと見守り、自分とは別世界の人間だと思っていたのに……

颯輝が間違えて入学したのは経営科ではなく、アイドルマネジメント科!? しかも混乱する颯輝がスカウトしたのは、まさかのあの『天使』さま、天文館凛莉！

しかしプロデュースを申し込んだ颯輝に対する凛莉の返答は……

「プロデュースされるのは私じゃない、あなたの方よ！」

二人は最強のアイドルとマネージャーになれるのか!? 異色のドタバタガールミーツガール！ 必見です！



二作品目は『俺の一番になりたい3人の清楚なカノジョ ※みんな激重になった』のご紹介です！

「『三人全員と付き合う』ことが、兄さんにとっての理想の恋」

天才アプリ開発者である妹──安代凛音が開発した最新のマッチングアプリは、入力内容から『運命の相手』を見つけてしまう超高性能システム！

その結果は……「学年三大美少女と“同時に”付き合えば99％幸せになれる」!?

成績優秀、クールなクラス委員長──月見夜宵。

いつも明るく天真爛漫、ムードメーカーギャル──瀬良陽菜乃。

孤高の天才アプリクリエーター、そして妹──安代凛音。

最初はうまくいっていた四角関係だったが、次第にみんなが独占欲を爆発させ始め──!?

これは光のハーレムラブコメではない！ 闇落ち激重美少女三人との背徳ラブコメだ！



その他にも、2025年KADOKAWA新文芸新作売上1位・つぎラノ2025男性読者投票1位など、勢いが止まらない「小説家になろう」発の新文芸の3巻目や、早くも来月にTVアニメ4期の放送を控えているMF文庫Jの大人気シリーズの続刊など、注目作品が盛りだくさん！

MF文庫J、3月新刊は3月25日（水）発売です！

♦公式HP『MF文庫J 3月刊情報』はこちら https://mfbunkoj.jp/product/new-release.html

♦3月新刊ラインナップはこちら

【新シリーズ】

- 密かに推してた天使さまに逆プロデュースされることになっちゃいました!?

著者：星奏なつめ イラスト：池内たぬま

〈天然ワンコ系マネージャー×孤高のネコ系アイドルの逆転!?青春コメディ！〉

私、青戸颯輝は毎朝のジョギングコースで見かけるキラキラ美少女を『天使』と称え、密かに応援＆癒やされる日々を送っていた。

天使さまに憧れはあるけど、芋ダサで男の子みたいな私とは別世界の人で……と思ったら、経営科と間違えて入学したアイドルマネジメント高校に天使さまが!?

でも学校での彼女、アイドル候補生なのに陰気でキラキラゼロ!?

戸惑いつつも課題で彼女にプロデュースを申し出ると、天使さまこと天文館凛莉は「プロデュースされるのは私じゃない、あなたの方よ！」と宣言して――。

憧れの彼女からの逆プロデュースで、わちゃわちゃノンストップ!?

夢を追いかける女の子たちの、ピュアで熱い青春コメディ

定価814円（本体740円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/tenshi_gyakupro/322511001162.html

【新シリーズ】

- 俺の一番になりたい3人の清楚なカノジョ ※みんな激重になった

著者：及川輝新 イラスト：らま

〈学年三大美少女たちの彼氏になったんだが、みんなの様子がおかしい……〉

「『三人全員と付き合う』ことが、兄さんにとっての理想の恋」

天才アプリ開発者である妹、凛音が開発した最新のマッチングアプリは、「診断対象の男女が交際してうまくいくか」をあらゆる側面から分析する優れもの。

そのテストプレイヤーをやることになった、兄の俺に言い渡された恋愛相性診断は、まさかの「凛音を含む、学年の美少女三人と同時交際すれば99％うまくいく」という結果で！？

その後、表面上はうまく続いていた四角関係。しかし、距離が縮まるにつれ三人の独占欲と歪んだアプローチはどんどんエスカレートしていき──

普通じゃない関係と、少女たちからの激重感情が織りなす、背徳日常ラブコメディ。

定価814円（本体740円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/seiso_gekiomo/322511001168.html

- Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活４４

著者：長月達平 イラスト：大塚真一郎

〈「そんなの、私の口から言えませんよ。――無粋すぎますもん」〉

アルデバランとの戦いが決着し、その胸に深い傷と誓いを宿したナツキ・スバル。エミリアと合流するために王都に向かうスバルたちだったが、王都では新たな火種――『神龍教会』の干渉による、王選のさらなる波乱が芽吹こうとしていた。かつて行方知れずとなった王女と同じ名前、同じ特徴を持つ『聖女』フィルオーレ。彼女の有した特別な力、それが親竜王国にもたらす救済の奇跡と未曽有の混沌に、王選に連なるものたちの信念が、今、試される。

「でも私、仕方ないから参加するなんて人に、プリシラの椅子に座ってほしくないわ」

大人気Ｗｅｂ小説、別離と鎮魂の四十四幕。優しくくるむ。――あなたへの愛で、あの方を。

定価814円（本体740円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/rezero/322511001158.html



【MF文庫Jの単行本！】

- 崩壊世界の魔法杖職人３

著者：黒留ハガネ イラスト：かやはら

〈前代未聞！ 2.5万字超書き下ろしの小冊子付きの通常版！〉

魔法杖職人の大利賢師はいつも奥多摩に引き籠っている。外に出る気などまるで無く、姿や言葉ではなくその類稀な器用さと天下一品の魔法杖によってその存在を世に知らしめていく。

先の流行病の大打撃に苦しむ東京は、北海道・東北コミュニティとの交流を本格的に再開した。人が動く、物が動く、そして状況が動く。東京は魔術師を送り出し、北海道からは魔獣使いが、東北からは狩人が送り込まれてくる。それは止まっていた血流が廻り出すように活気を作り、絶え間なく生傷を抉られる災害の爪跡を癒した。稀代の魔法杖職人もまた、交流によってインスピレーションを受け次々と新作杖を作り世を驚かせる。

しかし良い事ばかりでもない。各地の交流の結果起きた魔女同士の痴情のもつれは大人の火遊びとなり、とんでもないモノを生み出してしまう……

良くも悪くも恋の炎が燃え上がる、情熱の第三巻！

定価1,980円（本体1,800円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/houkaisekai/entry-13351.html



【MF文庫Jの単行本！】

- 人外教室の人間嫌い教師５ ヒトマ先生、私に人間を教えてくれますか……？

著者：来栖夏芽 イラスト：泉彩

〈TVアニメ大好評放送中！ 来栖夏芽×泉彩の人外ヒューマンドラマ完結編。〉

「羽根田は、来年からは理事長じゃない。ただの生徒の羽根田トバリになるんだ」

校長と紅さんとともに、羽根田トバリをひとりの生徒として卒業させるための１年が始まった。どうやら羽根田の卒業課題は、１年かけて臨む内容になるらしい。

そんな今年の上級クラスには新しい進級生が１人、妖狐である紺野ヨーコがやってきた。だが彼女が人間になりたい理由は、これまでの生徒とは一線を画すもので……。

羽根田の卒業課題、紺野の目標との向き合い――５年目の人外教室は、去年以上に大きく変わった１年になりそうだった。

これは、異世界ファンタジーでも、人生やり直し転生でもない。

人間を知りたくて、人間に憧れ、人間になりたかった――そんな１人の人外女子の旅立ちを見送る、ただの教師の物語。

定価1,980円（本体1,800円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/jingai_kyoshitsu/322410001708.html

【MF文庫Jの単行本！】

- 佐々木とピーちゃん 13 異世界の大帝国に忍び込んだ女児が、イケオジ軍団を踏み台にして権謀術数 ～王宮侍女モノ、逆ハー溺愛ファンタジーＲＴＡ！～著者：ぶんころり イラスト：カントク

〈TVアニメ第２期２０２６年放送決定の人気シリーズ第13弾！〉

マーゲン帝国がヘルツ王国に攻めてくる。

ケプラー商会の頭取ヨーゼフから知らされたのは、当分先と思われた隣国による領土侵略。

ならば星の賢者様の魔法が火を吹くか。

しかし、そうは問屋が卸さない。

ルンゲ共和国は帝国の王国侵攻に多額の投資を行っている。

これを邪魔しようものなら長老会からは総スカン。

マルク商会の経営は立ち行かない。

ケプラー商会とも反目待ったナシ。

それでも帝国の王国侵攻を黙って見ている訳にはいかない佐々木たちは、その軍部に侵入して情報収集へ当たることに。

するとこれが思いもよらない方向へと転がっていき……。

陰謀と策略の渦巻く大帝国の王宮を舞台にして、女児に化けた中年のオッサンとお狐様が暗躍する、佐々木とピーちゃん、第十三巻！

定価1,540円（本体1,400円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/sasaki_pichan/entry-13350.html

【初の画集が登場！】

- 死亡遊戯で飯を食う。 ねこめたるアートワークス

著者：ねこめたる

〈『死亡遊戯で飯を食う。』＆ねこめたる初画集！〉

収録内容

原作小説、アニメ関連、宣伝販促イラスト

カバーイラスト＆ピンナップは描き下ろし

一部イラストにはねこめたる先生コメント付き

カバーイラストのメイキング

鵜飼有志書き下ろし小説「幽鬼、美術館に行く」

定価3,300円（本体3,000円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/shibouyugi/entry-13068.html