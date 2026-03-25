【MFブックス】3月は新シリーズが3作品！　カクヨムコンテスト10「異世界ライフ部門」特別賞受賞作も登場！　桜の季節にぴったりのあたたかい作品をあなたに！

株式会社KADOKAWA

今月の新シリーズは3作品登場！

まずご紹介するのは『元最強冒険者の路地裏カフェのんびり開業録』です！

客が来ないのになぜかつぶれない喫茶店。やる気のないマスターに働き者の美少女店員は呆れぎみ。しかしこのマスター、実は世界を救った過去があり!? カクヨムコンテスト10「異世界ライフ部門」特別賞受賞作！

笑いあり、涙あり、たまにバトルありの盛りだくさんなスローライフは必見です！

次にご紹介するのは『異世界のんびり配信旅 ～視聴者９９９９万の配信者～』です！

無職の玲央は謎のアプリで異世界と日本を行き来できるように!? 異世界から配信することを思いつき、怜央は自由に異世界を満喫し、気づけば人気配信者となっていた！ 自由気ままな異世界配信ライフ、ここに開幕！

こちらもカクヨムコンテスト10「異世界ライフ部門」特別賞受賞作！ 日本の視聴者たちと異世界の住人たちの、前代未聞の異世界交流から目が離せません。

最後にご紹介するのは『古城で暮らす私たち ～魔女と学者と少年の一見穏やかな日々～』です！

人の記憶を見る力を持つ魔女ニナは、師匠から貰った城で一人暮らしをすることに。しかし城の正当な相続人レクスや、訳あり少年フレッドとの共同生活が決まり!? 古城で巻き起こる幸せなヒューマンドラマ、開幕♪

記憶を見る魔女の穏やかな日々に心が震えます！ 『手札が多めのビクトリア』著者・守雨先生の新作です！

◆MFブックス公式サイト◆

https://mfbooks.jp/

◆MFブックス公式Xアカウント◆

https://x.com/MFBooks_Edit

【新シリーズ！】

元最強冒険者の路地裏カフェのんびり開業録１ マスター、こんなんじゃお店つぶれちゃいますよ～！

著者／氷染火花 イラスト／オウカ

＜儲ける気のない喫茶店のマスター、その理由は……!?＞

王都の片隅の路地裏で静かに営業する喫茶店シリウス。コーヒー文化はまだこの国に浸透しておらず、つぶれていないのが不思議なほどに店内はガラガラ。働き者の女性店員ソラは、そんなお店の状況に半ば呆れて心配するが、マスターのギルバートは「俺はのんびり経営したいんだ」と気楽な様子。……実はギルバート、莫大な資産を築き上げた元最強冒険者で――カフェで儲ける気はゼロ!? そんなやる気なしマイペース営業でも、おいしい料理と居心地の良さを気に入った客が通いはじめ、店内は次第に賑やかになっていき……。

魔王を倒して世界を救った元最強冒険者と明るくて働き者な少女。秘密を抱えるふたりが送る、笑いあり涙あり、たまにバトルもありの日常劇！

カクヨムコンテスト10「異世界ライフ部門」特別賞受賞作！

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/rojiuracafe/322508000181.html

【新シリーズ！】

異世界のんびり配信旅 ～視聴者９９９９万の配信者～１

著者／霜月緋色 イラスト／霜月えいと

＜同接異世界1位!? 視聴者と一緒にゆるっと進む冒険譚！＞

「このアプリを使えば、異世界から配信ができるんじゃないか？」

亡き祖父の家に引っ越してきた怜央は、たまたまダウンロードした謎のアプリをきっかけに、異世界と日本を行き来できるように!? おまけに普通にスマホが使えることに気づいた怜央は、異世界から配信することを思いつき……。

モンスターとのバトルや、猫耳娘や冒険者たちとの交流など、誰も見たこともない配信に、視聴者たちが「生成ＡＩだろｗ」と疑う中、怜央は自由に異世界を満喫。 気がつけば人気配信者となっていた。

そんなある日、配信企画として冒険者ギルドへ向かうと、そこには困窮する幼い兄妹の姿があった。そんな兄妹に怜央が取った行動とは……!?

自由気ままな異世界配信ライフ、ここに開幕！

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/nombirihaishin/322510000078.html

【新シリーズ！】

古城で暮らす私たち ～魔女と学者と少年の一見穏やかな日々～１

著者／守雨 イラスト／砂尾

＜記憶を見る魔女×多才な貴族×訳あり少年、古城暮らしはじめます！＞

近代化が進むエルノーブル国の首都パロムシティ。

そこでは没落貴族や台頭するニューマネーと呼ばれる平民、絶滅寸前の魔法使いたちがそれぞれ暮らしていた。

魔女としての力を持たない代わりに「人の記憶を見る」という特殊能力を持つニナは、魔女である師匠から成長のために今後は都会に住んで人と触れ合うように言われる。ニナは師匠が顧客にもらったという小さな古城を譲り受けて一人暮らしを始めることに。

ある日、その城の正当な相続人で多才な貴族のレクスが現れるも、利害の一致からニナは彼と契約を交わし共同生活を決める。さらに秘密を抱える五歳の少年フレッドも加わり、三人は各々の悩みと目標を胸に、穏やかな日々を送っていくが――。

古城で巻き起こる幸せなヒューマンドラマ、ここに開幕♪

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/kojo/322510001634.html