日本一「月」に近い企業、ispaceの創業CEOが語る仕事論　『月をめざすチームの働き方』発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2025年5月21日（木）に、袴田武史（株式会社ispace代表取締役CEO & Founder）著『月をめざすチームの働き方』を発売します。

世界中で宇宙開発熱の高まりが加速するなか、日本の民間企業としては独走状態にあるispace（アイスペース）は、「Expand our planet. Expand our future. ――人類の生活圏を宇宙に広げ、持続性のある世界を目指す」をビジョンに掲げ、月面資源開発に取り組んでいる。

日・欧・米の3拠点で活動し、社員の約6割が外国籍、国籍は30ヵ国を越えるグローバル企業であり、主にペイロードサービス（月への輸送事業）と月面データサービス（データ事業）を事業の中心に据えている。

2023年の「ミッション1」、2025年の「ミッション2」では、世界中が結末を見守るなか、惜しくも月面着陸に失敗。「ミッション2」では、月面への距離はあとわずか192メートルだった。二度の失敗に肩を落とすも同社の歩みは止まらず、挑戦を継続するため、前進し続けている。多くの企業や投資家もまた、同社の挑戦をサポートし続けている。

（写真：ミッション2に挑戦したランダーおよびローバー）

ランダーローバー

ispaceの大きな特徴は、複数のミッション開発を同時並行で走らせ、各ミッションでの成功・失敗を詳細に分析して次のミッションに生かすことだ。「ミッション１」「ミッション２」で得たすべてのデータや経験は、今後予定しているミッションに余すことなく生かされる。

その強靭な経営体質・現場の志気の根幹を支えるのは、ispaceの強みともいえる、失敗を恐れず挑戦し、学び、成功への道筋を歩み続ける企業風土だ。

目標は、はるか遠い月。

めざすは、月への高頻度かつ低コストの輸送サービスを確立すること。

ただし、時間もリソースもかかるため、何度もミッションに挑戦できるわけではない――。

困難なゴールに到達するため、ispaceはどのようなマインドセット、組織づくり、リスク管理、リーダーシップを構築しているのか。他業種の読者にも刺激となる内容をまとめた。

【書誌情報】

書名：月をめざすチームの働き方

著者名：袴田武史

発売日：2026年5月21日

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

体裁：四六版（188×128）・184P

発行：株式会社KADOKAWA

ISBN：978-4-04-606840-8

【KADOKAWAオフィシャル書籍詳細サイト】

https://www.kadokawa.co.jp/product/322312001246/

【Amazon商品ページ】

https://amazon.co.jp/dp/404606840X/

【著者】

袴田武史（はかまだ・たけし）

1979年生まれ。株式会社ispace代表取締役CEO ＆ Founder。名古屋大学工学部を卒業後、米ジョージア工科大学大学院で航空宇宙工学の修士号（Master of Science in Aerospace Engineering）を取得。経営コンサルティングファーム勤務を経て、2010年から民間月面ロボット探査レース「Google Lunar XPRIZE」に日本唯一のチーム「HAKUTO」を率いて参戦。同時期、運営母体の組織を株式会社ispaceに変更。2018年には、史上初の民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」を始動し、2023年、2025年に2度の月面着陸に挑むなど、ispaceを世界における月ビジネスのトップ集団として確立。現在は、月への高頻度かつ低コストの輸送サービスを提供することを目的とした民間宇宙ビジネスを推進中。宇宙資源を利用可能にすることで、人類が宇宙に生活圏を築き、地球と月の間に持続可能なエコシステムを構築することをめざし挑戦を続けている。