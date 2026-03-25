MLBワールドシリーズ2025制覇を記念したドジャース ゴールドコレクションが登場

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、ロサンゼルス・ドジャース（以下「ドジャース」）の MLBワールドシリーズ2025制覇を記念に制作したゴールドコレクションを2026年3月27日（金）10時頃より、MLB公式オンラインショップ（以下「MLB SHOP」）にて販売開始いたします。

今年のゴールドコレクションは、ドジャースのロゴと背番号に金色の縁を覆い、スウッシュ、バッターマンロゴにも金色を施した特別仕様。さらに、右袖には「WORLD SERIES CHAMPIONS 2025」の記念パッチが付いており、こちらも豪華な金色の仕様となっています。この特別仕様のユニフォームは、近年ワールドシリーズ優勝チームが翌シーズンのホーム開幕戦などで着用しており、昨シーズンに引き続き、今シーズンもワールドシリーズ王者であるドジャースが開幕戦である3月27日（日本時間）のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で着用予定となっております。

商品ラインナップは、ユニフォーム（スタジアムジャージ）のほか、ネーム＆ナンバーTシャツ、キャップなどを展開。ワールドチャンピオン限定の特別コレクションを、ぜひこの機会にお楽しみください。

■販売サイト

MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となります。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品ページ

https://www.mlbshop.jp/ja/c-16194(https://www.mlbshop.jp/ja/c-16194?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-03-25)

※3月27日（金）10時頃公開予定

■商品情報

NIKE ドジャース スタジアムジャージ

サイズ ｜ S／M／L／XL／2XL

価格 ｜ 40,000円（税込）

選手 ｜ #17 大谷翔平／#18 山本由伸／#11 佐々木朗希／#31 タイラー・グラスノー／#22 クレイトン・カーショウ／#50 ムーキー・ベッツ／#5 フレディ・フリーマン／#37 テオスカー・ヘルナンデス／#25 トミー・エドマン／#13 マックス・マンシー／#8 キケ・ヘルナンデス

#17 大谷翔平#18 山本由伸#8 キケ・ヘルナンデス#16 ウィル・スミス

NIKE ドジャース ネーム＆ナンバーTシャツ

サイズ ｜ S／M／L／XL／2XL

カラー ｜ ブルー、ホワイト

価格 ｜ 7,500円（税込）

選手 ｜ #17 大谷翔平／#18 山本由伸／#11 佐々木朗希／#31 タイラー・グラスノー／#22 クレイトン・カーショウ／#7 ブレイク・スネル／#50 ムーキー・ベッツ／#5 フレディ・フリーマン／#37 テオスカー・ヘルナンデス／#25 トミー・エドマン／#13 マックス・マンシー／#8 キケ・ヘルナンデス

#17 大谷翔平#18 山本由伸#22 クレイトン・カーショウ#25 トミー・エドマン

NIKE ドジャース ロゴTシャツ

サイズ ｜S／M／L／XL／2XL

価格 ｜6,500円（税込）

NIKE ドジャース グラフィック Tシャツ

サイズ ｜S／M／L／XL／2XL

価格 ｜9,500円（税込）

Fanaticsドジャース 2025ワールドシリーズ優勝 クルーネックTシャツ

サイズ ｜ S／M／L／XL／2XL

価格 ｜ 9,000円（税込）

選手 ｜ 大谷翔平／山本由伸

大谷翔平山本由伸

NEW ERA(R)︎ 59FIFTY

価格｜7,920円（税込）

※画像はイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジング・ディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

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