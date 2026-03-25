『劇映画 孤独のグルメ』豪華版Blu-ray＆DVDの特典映像より韓国ロケメイキングを一部公開！井之頭五郎が味わう“ファンテヘジャンクク”の裏側とは

株式会社ポニーキャニオン

シリーズ初の劇場映画『劇映画 孤独のグルメ』Blu-ray＆DVDの発売に向けて、豪華版に収録される特典映像の中から、韓国ロケのメイキング映像の一部が公開された。

(C)2025「劇映画 孤独のグルメ」製作委員会

原作：久住昌之、作画：谷口ジローによる人気漫画を実写化した「孤独のグルメ」は、2012年にテレビ東京でドラマ放送がスタートし、Season10まで続く長寿シリーズへと成長。2024年には初のオムニバスドラマ「それぞれの孤独のグルメ」も放送されるなど、その人気は国内外へ広がっている。シリーズを14年にわたり牽引してきた井之頭五郎役の松重豊が初めて監督・脚本を務めた『劇映画 孤独のグルメ』は、五郎が“幻のスープ”を求めてパリ、韓国、長崎、東京を巡るロードムービーとして展開され、興行収入10億円を突破するヒットを記録した。

今回公開されたのは、その旅の途中で訪れる韓国の舞台裏を捉えたメイキング映像の一部。本作は韓国でも撮影が行われ、いくつかの韓国料理が登場するが、中でも重要な役割を担うのが「ファンテヘジャンクク（干しダラのスープ）」だ。干したスケトウダラを煮込んだこのスープは、韓国では“酔い覚ましのスープ”としても知られる定番料理。

映画では、五郎が韓国の食堂「ジニ食堂」を訪れ、このファンテヘジャンククを味わう印象的なシーンが描かれる。メイキング映像には、現地で松重豊が監督としてスタッフにディレクションを行う姿や、それに真剣に耳を傾けるスタッフたちの様子が収められており、俳優としてだけでなく監督としても現場を率いる松重の姿を見ることができる。また、劇中で五郎が訪れる「ジニ食堂」の店員本人が出演しており、店員とのやり取りも収められている。映像の最後には、本作の韓国ファンが撮影現場に集まり、松重に声をかける場面があり、海外でも愛される「孤独のグルメ」の人気ぶりがうかがえる。

豪華版Blu-ray、豪華版DVDには、今回公開された韓国ロケの舞台裏を含む撮影現場メイキング映像のほか、PR集、舞台挨拶映像（1/10・1/19）、特番「孤独のグルメが世界へ！劇映画公開記念＆韓国の幻の名店一番乗りの旅」、さらにスピンオフ企画「井之頭五郎の撮休日」１.～４.を収録。劇場版ならではのスケールで展開された撮影の裏側をたっぷりと楽しむことができる。

さらに封入特典として、ブックレット（12ページ）「まだまだ続く！宣伝日記」/場面写真/あらすじ 等や、2026年4月はじまりのウィークリースケジュール帳も付属する豪華仕様となっている。

世界を舞台に、井之頭五郎が“幻のスープ”を追い求める旅を描いた『劇映画 孤独のグルメ』。本編はもちろん、海外ロケの舞台裏まで楽しめる特典映像にも注目だ。

(C)2025「劇映画 孤独のグルメ」製作委員会(C)2025「劇映画 孤独のグルメ」製作委員会

《メイキング映像／一部公開》

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=M-Pr9dif4aE ]

《予告》

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NzJW7Ffa4GM ]

《商品情報》

■タイトル：『劇映画 孤独のグルメ』Blu-ray豪華版

発売日：2026年3月25日

税込価格：\10,340

品番：PCXE.51078

分数：本編約110分+特典映像

[特典映像]

・メイキング

・PR集

・舞台挨拶映像（2025/1/10実施「初日舞台挨拶」・2025/1/19実施「公開記念舞台挨拶」）

・特番「孤独のグルメが世界へ！劇映画公開記念＆韓国の幻の名店一番乗りの旅」（2024年放送）

・「井之頭五郎の撮休日」１.~４.

[封入特典]

・ブックレット（12ページ）「まだまだ続く！宣伝日記」/場面写真/あらすじ 等

・2026年4月はじまりウィークリースケジュール帳

[ディスク内容 本編Blu-ray]

映像：MPEG-４AVC 1080p High Definition 16:9ビスタサイズ

音声：3ストリーム

1. 日本語5.1ch DTS-HD Master Audio

2. 日本語2.0ch DTS-HD Master Audio

3. バリアフリー日本語音声ガイド 2.0ch DTS-HD Master Audio

字幕：バリアフリー日本語字幕

[ディスク内容 特典Blu-ray]

特典Disc

■タイトル：「劇映画 孤独のグルメ」DVD豪華版

発売日：2026年3月25日

税込価格：\8,360

品番：PCBE.56577

分数：本編約110分+特典映像

[特典映像]

・メイキング

・PR集

・舞台挨拶映像（2025/1/10実施「初日舞台挨拶」・2025/1/19実施「公開記念舞台挨拶」）

・特番「孤独のグルメ”が世界へ！劇映画公開記念＆韓国の幻の名店一番乗りの旅」（2024年放送）

・「井之頭五郎の撮休日」１.~４.



[封入特典]

・ブックレット（12ページ）「まだまだ続く！宣伝日記」/場面写真/あらすじ 等

・2026年4月はじまりウィークリースケジュール帳

[ディスク内容 本編DVD]

映像：MPEG-2 16:9ビスタサイズ

音声：3ストリーム

1. 日本語5.1ch ドルビーデジタル

2. 日本語2.0ch ドルビーデジタル

3. バリアフリー日本語音声ガイド 2.0ch ドルビーデジタル

字幕：バリアフリー日本語字幕



[ディスク内容 特典DVD]

特典Disc

※仕様、内容等は予告なく変更となる場合がございます。

■タイトル：『劇映画 孤独のグルメ』DVD通常版

発売日：2026年3月25日

税込価格：\4,180

品番：PCBE-56578

分数：本編約110分

[ディスク内容 本編DVD]

映像：MPEG-2 16:9ビスタサイズ

音声：3ストリーム

1. 日本語5.1ch ドルビーデジタル

2. 日本語2.0ch ドルビーデジタル

3. バリアフリー日本語音声ガイド 2.0ch ドルビーデジタル

字幕：バリアフリー日本語字幕

《レンタル情報》

■「劇映画 孤独のグルメ」DVDレンタル

開始日：2026年3月25日

品番：PCBE-76578

分数：本編約110分

[ディスク内容 本編DVD]

映像：MPEG-2 16:9ビスタサイズ

音声：3ストリーム

1. 日本語5.1ch ドルビーデジタル

2. 日本語2.0ch ドルビーデジタル

3. バリアフリー日本語音声ガイド 2.0ch ドルビーデジタル

字幕：バリアフリー日本語字幕

《作品情報》

◆『劇映画 孤独のグルメ』

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【STORY】

井之頭五郎は、かつての恋人・小雪の娘、千秋からとある依頼の連絡があり

飛行機の機内で腹を減らしながらフランス・パリへ向かう。

パリに到着し、空腹をいつものように満たし、千秋と共に依頼者の祖父の元へ向かう。

そこで、千秋の祖父である一郎から、

「子供の頃に飲んだスープがもう一度飲みたい。食材を集めて探して欲しい。」とお願いされる。

わずかな地名をヒントに、五郎も行って食材を探してみることにしたのだが...。

フランス、韓国、長崎、東京。究極のスープを求めて、五郎は世界へ漕ぎだす!

しかし... スープ探しのはずが、行く先々で様々な人や事件に遭遇。

次第に大きな何かに巻き込まれていく...。

大海原 ▶ サバイバル ▶▶ 謎の集団 ▶▶▶ 命の危機!?

「孤独のグルメ」史上最長のサバイバルロードムービー。

どうした...五郎!!

旅路の中で彼は気付く。「腹が...減った!」

原 作 ： 『孤独のグルメ』 作/久住昌之・画/谷口ジロー（週刊SPA!）

監 督 ： 松重 豊

脚 本 ： 松重 豊 田口佳宏（「孤独のグルメ」シリーズ）

主題歌 ：ザ・クロマニヨンズ「空腹と俺」（HAPPY SONG RECORDS ／ Sony Music Labels Inc.)

出 演 ： 松重 豊

内田有紀 磯村勇斗 村田雄浩 ユ・ジェミョン（特別出演） 塩見三省 遠藤憲一 ／ 杏 オダギリジョー

【発売元】「劇映画 孤独のグルメ」製作委員会

【販売元】ポニーキャニオン

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【各種URL】

■商品ページURL：https://movie-product.ponycanyon.co.jp/item181/

■劇場公開ページURL：https://gekieiga-kodokunogurume.jp/index.html

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