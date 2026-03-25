HYが「バルーンのまち 佐賀市」のために書き下ろし！新曲『with you』&プロモーションビデオ初解禁

佐賀市役所

こどもたちに空を見上げる・空を飛ぶ体験を日常的に届けている「バルーンのまち 佐賀市」の取り組みに人気バンドのHYが賛同し、佐賀市のために書き下ろした新曲『with you』とそのプロモーションビデオが初公開されました。本プロジェクトは、佐賀市が推進する「空飛ぶ体験当たり前化計画」の理念にHYが深く共鳴したことから実現。そして本日、東京で開催された「佐賀市バルーンPR動画発表会」にて、新曲『with you』を使用した佐賀市の公式プロモーションビデオが初解禁となりました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V1dUExHqdjg ]

■新曲『with you』について

○HYからのコメント

「空を見上げる」ということが、どれだけ人の気持ちをそっとほどいてくれるかを改めて考えました。佐賀市には、そんな時間が日常の中に当たり前にあると聞いています。今回制作した「with you」という楽曲が、空を見上げたときの感覚や、心が少し軽くなる瞬間を思い出すきっかけになれば嬉しいです。

○作詞・作曲を担当していただいた、HY・名嘉 俊さんからのコメント

佐賀バルーンフェスタに音楽を通して携わる事が出来てすごく嬉しいです。

気球の中にみんなの大好きな人への想いや大好きな事、夢や希望を詰め込んで膨らんでいくような、そんな想いを込めて作っていきました。

気球がバルーンフェスタの開催季節の目印になるようにあなたもきっと誰かの大切な目印であり希望です。この目で沢山の気球がそれぞれの想いで浮かぶ日を想像して佐賀県に行く日を楽しみにしています。

楽曲名： 『with you』

作詞・作曲： 名嘉 俊

■バルーンのまち 佐賀市と言われる理由

佐賀市では毎年10月末から11月初旬の5日間、アジア最大級のバルーン大会「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」を開催しています。会場には大空を彩る100機を超えるバルーンと、その雄大な空を見上げる80万人もの観客が集まります。

熱気球に最適な広くて安全な佐賀平野があることや、バルーン競技に適した風が吹くことなどから佐賀市はバルーンのまちとして根付いてきました。また、佐賀市では小学生がバルーンに係留体験搭乗をする「空飛ぶ体験あたりまえ化計画」が進んでおり、令和７年度には１万人を超えるこどもたちが空を飛ぶ体験をしました。

本計画は、バルーン搭乗体験を市内の全小学校のこどもたちに体験してもらうことで、教科書では味わえない空を飛ぶ体験を通して、佐賀の日常にありながら、特別な「バルーン」を、より身近に感じてもらうきっかけとする計画です。