『リネージュM』新たな英雄級変身「桜の少女」獲得のチャンス！イベント「満開の桜村を救え」や期間性イベントコレクションが登場する「スプリングフィッシング」がスタート！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PCオンラインRPG「リネージュ」のモバイル版タイトル『Lineage M(以下、リネージュM)』のサービス、運営をしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2026年3月25日(水)に春の訪れを感じるイベント2種の開始をお知らせします。

■満開の桜村を救え

【開催期間】

2026年3月25日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年4月8日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、レベル60以上のキャラクターが入場できる特殊ダンジョン「桜村」がオープンします。

ダンジョン内のモンスターを討伐すると、経験値とアデナに加えて、製作素材に使用可能なイベントアイテム「香しい桜の木の枝(イベント)」をドロップします。

イベントアイテムを材料に、「桜の変身カード箱(イベント)」を製作して使用すると、新たな英雄級変身「[変身カード]桜の少女」を低確率で獲得できます。

≪「満開の桜村を救え」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24866

■スプリングフィッシング

【開催期間】

2026年3月25日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年4月8日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、レベル60以上のキャラクターが参加できる春の釣りイベント「スプリングフィッシング」が開始しました。

イベントクエスト「春の釣り」や釣り商人を通じて「桜の釣り竿(イベント)」を獲得することができます。

「桜の釣り竿(イベント)」を使用して釣りを行うことで、「ピンクルビナ」が釣れる可能性があります。

「ピンクルビナ」10個を材料として、期間性イベントコレクションに登録できるイベントアイテム「剥製のピンクルビナ(イベント)」を製作することができます。

また、イベント期間中、釣り商人を通じて「桜の釣り竿(イベント)」を「釣りコイン」と交換可能です。

≪「スプリングフィッシング」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24867

このほかにも、「錬金術師の交易品」や、「ピックアップパッケージ」の登場などさまざまなアップデートが行われました。

≪「2026年3月25日更新のご案内」はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24868

■ゲーム概要

大ヒットゲームとして世界各国で名高い『リネージュ』をもとにした、スマートフォンMMORPGです。

血盟員を導く戦場の主役「君主」、強靭な肉体と攻撃力を誇る「騎士（ナイト）」、遠距離攻撃と精霊魔法に特化した「エルフ」、多種多用な魔法を駆使して相手を翻弄する「魔術師（ウィザード）」、強力な近接攻撃力を誇る「ダークエルフ」、範囲攻撃スキルや妨害スキルを駆使して戦う「銃士」、竜の力を借りて特殊な「覚醒」スキルを使用する「竜闘士」、強靭な肉体で大きな盾と暗黒魔法を操る「暗黒騎士」、片手剣と盾と神聖魔法を操る「神聖剣士」、斧や槍と盾を同時に装備し様々な攻撃や生存に特化したスキルを使用する「狂戦士」、高い攻撃力と多彩なスキルを持ち合わせた「死鎌士」、稲妻を纏い最強の槍を扱う「雷鬼」、「ルーンソード」をメインに扱うペトラの守護者「魔剣士」が紡ぐ、剣と魔法と血の盟約が織り成す唯一無二の世界観。

さまざまな人々が冒険や血盟や戦争を通して交差し、あなたの人生にとって、かけがえのない友人やライバルとなることでしょう。また、アイテムはゲーム内の商店で売却する事ができる他、取引所を通じて他のプレイヤーとのアイテムの売買が可能となり、自分の所有しているアイテムは資産となり、リアルと同じような経済感覚を楽しめます。

【タイトル情報】

タイトル名：Lineage M(リネージュM)

ジャンル：MMORPG

サービス開始日：2019年5月29日

価格：ダウンロード無料・アイテム課金有り

対応プラットフォーム：App Store/ Google Play/ PURPLE(Windows)

開発：NCSOFT

運営元：NC Japan K.K.

コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト：https://lineagem-jp.com/

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※当プレスリリースの内容は2026年3月25日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。